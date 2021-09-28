杨 昊 严艾雯

“在贵州遵义湄潭县偏岩塘村，一位伯伯告诉我们，这里的居住环境大大改善，家庭收入越来越高，生活也越来越好。听着村民哼唱的民歌《十谢共产党》，我真切感受到了在中国共产党领导下人民的幸福生活。”在9月27日召开的“中外大学生社会实践周”北京分享会上，在浙江大学就读的美国留学生王力讲述了自己今年暑假赴遵义参加社会实践的经历。从未去过中国西部的他，切实感受到了中国经济社会的快速发展，并打算将自己了解到的真实、立体、全面的中国介绍给更多人。

会上，来自中国、日本、泰国、埃塞俄比亚等7个国家的师生代表也分享了他们参加暑期社会实践的体验和感受。

他们当中，有人参观了中共一大会址、遵义会议旧址，被百年来在中国共产党领导下中国发生的巨大变化所震撼；有人深入农村，亲身感受到当地群众顽强拼搏、摆脱贫困的壮举；有人来到社区、医院，与社区工作者和医护人员一起聆听中国抗击新冠肺炎疫情的故事；有人将脚步迈向自然，感受中国为环境保护付出的艰苦努力和取得的卓越成效……

教师代表、昆明医科大学团委书记杨国华在这个暑假带领学生赴云南昭通开展健康志愿服务，累计接待病患750余人次，免费发放上万元的药品。活动中，她特意将中外大学生分到宣传、医务、调研等不同的工作组，让他们感受分工协作的团队力量。杨国华说：“未来，我们将带领更多中外学生在社会实践中受教育、长才干、作贡献，共同携手讲好中国故事，传播好中国声音。”

“我们在这里学到了丰富的知识，也收获了真挚的友谊，了解了真实的中国。我觉得自己有责任和义务做中日两国民心相通的桥梁，为两国人民相互理解作出自己的贡献。”来自复旦大学的日本留学生宫谷真稀说。

据悉，今年暑期，共青团中央组织30多所高校共同实施“中外大学生社会实践周”活动，70多个国家的500多名外国留学生参与，与中国学生共同开展专题考察和交流实践，了解真实、立体、全面的中国。

共青团中央相关负责人表示，希望通过此次活动让外国留学生深入了解中国共产党的历史和执政理念，在融入中国社会的过程中学习成才，并将自己眼中的中国和中国共产党如实传播到世界各地。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)