张 烁

日前，《教育部关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》和《教育部 国家体育总局关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》印发，对进一步深化高校艺术类专业、高水平运动队考试招生改革作出安排部署。

为了选拔艺术、体育人才，我国自1952年开始“艺考”、自1987年启动高水平运动队建设试点。多年来，两类考试招生收到明显成效，为国家选拔培养了一大批人才。但在当下，两类考试距离新时代新要求仍存在差距，亟须进一步加强和改进、完善和规范。

回归育人的初心。两类考试招生的初衷都是“不拘一格降人才”，但在发展过程中，一些初衷渐渐变了味。比如，艺术类专业学费标准相对较高、办学门槛相对较低，部分高校竞相开办，导致其招生规模、专业设置与社会需求脱节，学生总体就业状况不佳；部分高校对高水平运动队的考试、招生、管理水平欠佳，一些考生入校后难以完成正常学习任务，竞技水平也不高，难以参加高水平的竞技比赛。两个指导意见剑指“定位”二字，将通过一系列举措明晰人才选拔培养定位、加强学生入校培养管理，把真正适合的优秀人才选出来、培养好。

扎牢制度的笼子。2020年8月，四川音乐学院声乐系3名教师因涉嫌招生腐败被四川省纪委监委立案调查，暴露出艺考中的漏洞。当前，艺考专业考试校考种类繁多、标准不同，每年艺考期间，都有大量考生疲于奔波，既浪费资源，更增加了考生负担，也存在寻租隐患，甚至催生“名师班”产业链。根据指导意见，将进一步大力推进省级统考逐步实现全覆盖，严格控制校考范围和规模。高水平运动队招生也是如此，从2024年起不再组织相关校考。同时，两类考试招生将加强监督管理，对于通过弄虚作假、徇私舞弊方式骗取录取资格的学生以及违规录取的学生，一律取消入学资格、录取资格或学籍。这些举措，都是在制度上扎牢笼子，从而堵住暗箱操作的口子，确保公平公正。

提高招生的门槛。长期以来，艺考生、体育生文化成绩要求一直低于普通专业考生，部分考生和家长错误地“重专业轻文化”，将两类考试作为“升学捷径”。甚至一些本无艺术体育特长的孩子，也为了得到这块升学“敲门砖”而去参加考试。根据指导意见，将逐步提高两类考生的高考文化课成绩要求，切实扭转部分人才选拔“重专业轻文化”倾向。高水平运动队招生方面，“国家二级运动员”的报考门槛已然太低，根据指导意见，这个标准将于3年后提高到“国家一级运动员”，于6年后提高到“全国性比赛前八名”，从而解决高校高水平运动队部分学生体育竞技水平偏低的问题。

两个指导意见从有利于促进学生健康发展、科学选拔人才、维护教育公平出发，旨在落实立德树人根本任务，必将引领教育理念、社会风气、家长观念的转变。我们要贯彻落实好两个指导意见，持续完善德智体美劳全面培养的育人体系，为办好人民满意的教育、建设人力资源强国提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 15 版）

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