人民网北京9月24日电 由北京师范大学主办高校语言文字工作论坛开幕式23日在北京师范大学召开，来自全国40多所高校和部分省市语委办的近90名代表参加了论坛。

教育部副部长，国家语言文字工作委员会主任田学军指出，高等学校在语言文字专业人才培养、中文国际教育、语言文化传承创新、国民语言文字能力提升等方面做出突出贡献。要深刻认识加强新时代高校语言文字工作的重要意义，不断丰富语言文字工作的内涵，加强语言文字人才培养，深化语言文字科学研究，做好语言文字工作社会服务，传承弘扬中华优秀语言文化，深化语言文化国际交流合作和国际中文教育，建立健全高校语言文字工作体制机制。

北京师范大学校长董奇代表主办方在开幕式上致辞。董奇表示，北师大将深入领会和贯彻落实本次高校语言文字工作会议精神，进一步发挥北师大学科优势，为全面提升语言文字工作服务国家重大战略和社会需求的质量做出新的更大的贡献。

开幕式上，北京语言大学李宇明教授、陕西师范大学副校长党怀兴作为专家和高校代表发言。

论坛期间，与会代表将重点就高校在推广普及国家通用语言文字中的作用、高校语言文字工作服务国家重大战略和社会需求、高校学生语言文字能力与语言文化素养的提升、高校语言文字工作与高层次人才培养、高校语言文字科学研究和学科建设、高校的语言文字信息资源建设与技术创新、高校在增强中文国际影响力中的作用等7个主题展开深入研讨。

(责编：郝孟佳、秦华)