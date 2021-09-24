桂从路

教育投入持续稳定增长，有力推动了教育事业全面发展，彰显了促进教育公平、坚持以人民为中心发展教育的理念

让每一位考上大学的学生不因为家庭经济困难而失学，通过教育改变自身命运、实现人生梦想，既关系着千家万户，也关系着国家的发展、民族的未来。国家助学贷款正是一项四两拨千斤的政策，惠及大量贫困家庭的大学生。

习近平总书记强调，教育公平是社会公平的重要基础，要不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义。近年来，国家助学贷款发放金额保持稳定增长，2020年国家助学贷款发放378亿元，资助学生506万人次，为家庭经济困难学生成长成才提供了重要经济支持。与此同时，已经构建起的高等教育阶段“奖、贷、助、勤、补、免”全方位学生资助体系，实实在在缓解了家庭经济困难学生的后顾之忧，助力他们顺利入学、安心求学、学有所成。

随着经济社会发展和外部环境变化，国家助学贷款政策也需要与时俱进完善。比如，部分高校适当调整了学费和住宿费，大学生基本生活费用也水涨船高；再比如，社会信用体系不断健全，助学贷款不良率有了明显降低，风险补偿金的支出持续下降。前不久，财政部、教育部、人民银行、银保监会发布《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》，明确全日制普通本专科学生每人每年申请贷款额度由不超过8000元提高至不超过1.2万元；全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过1.2万元提高至不超过1.6万元。除了提高助学贷款额度，《通知》还对完善助学贷款使用范围、降低生源地助学贷款风险补偿金比例、加强风险补偿金管理等作出具体规定。相关政策措施体现了问题导向和目标导向，必将为更多家庭困难学子畅通圆梦通道。

建立健全学生资助政策体系，从制度上保障每一个学生不因家庭经济困难而失学，目的是为人民群众接受教育创造更加普惠公平的条件。数据显示，从2012年到2020年，国家财政性教育经费累计投入28.88万亿元，年均增幅8%，国家财政性教育经费占国内生产总值的比例连续9年保持在4%以上。教育投入持续稳定增长，有力推动了教育事业全面发展，彰显了促进教育公平、坚持以人民为中心发展教育的理念。

建立健全学生资助政策体系是一件利国利民的好事。把好事办实办好，还需相关部门狠抓落实，在确保应贷尽贷应助尽助、精准有效实施、做好政策衔接等方面下功夫。比如，针对各项资助政策和各类捐资助学项目比较多的现状，各高校应统筹利用好有限的资金，精准认定资助对象，避免重复资助和遗漏资助。针对新旧政策顺畅衔接的问题，有必要加强政策宣传解读力度、优化贷款办理程序，充分利用信息技术手段提高受理效率，让数据多跑路、学生少跑腿。此外，受新冠肺炎疫情和严重洪涝灾害等影响，部分学生家庭经济状况发生变化，对此，也应尽快开展全面摸排，及时将符合条件的学生纳入资助范围。聚焦问题、突出实效，凝聚协同推进的合力，才能让资助政策精准对接需求、发挥更大效益。

金秋时节，同学们怀揣着希望和梦想走进大学校园，开启新的人生旅程。国家学生资助政策体系的不断完善，必将照亮莘莘学子的求学之路，为他们追梦圆梦提供有力支持。广大青年学子应当与时代同行、勇担时代重任，以自立自强的精神面貌不懈奋斗，以脚踏实地的勤奋学习争做社会栋梁，不负时代、不负韶华。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 07 版）

(责编：李依环、温璐)