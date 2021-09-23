人民网北京9月23日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，截至9月22日，全国有10.8万所义务教育学校（不含寄宿制学校和村小学）已填报课后服务信息，其中96.3%的学校提供了课后服务；有7743.1万名学生参加了课后服务，学生参加率85%。

据悉，近期，教育部督促各地各校落实作业管理通知要求，制订完善作业管理办法，加强年级组学科组作业统筹，有效控制作业量和时长；督促各地各校“一校一案”完善课后服务实施方案，促进校校开展全覆盖、保障时间“5+2”、丰富内容上水平、吸引学生广参与、经费落实要到位；督促各地开足开齐国家规定课程，落实“零起点”教学，做好幼小衔接。

根据基础教育“双减”工作监测平台直报信息，截至9月22日，有16万所义务教育学校填报了有关信息，其中98.2%的学校出台了作业管理办法，92.1%的学校建立了校内作业公示制度，64.3%的学校绝大部分学生能在规定时间内完成作业。监测平台以二维码形式邀请家长无记名通过网络直接填写调查问卷，共收到5737.7万份家长问卷，99.6%的学生家长反映，本学期老师没有给家长布置作业或要求家长批改作业。

此外，教育部基础教育司负责人介绍，在已填报信息的13.4万所小学中，有98.03%的学校做到了起始年级“零起点”教学。教育部基础教育教学指导委员会及各专委会分学科、分领域加强调研指导。各地各校高度重视课堂教学，强化教研、精心备课，补齐教学短板，努力提高课堂教学效率，普遍建立学习困难学生帮扶制度，监测平台数据显示，98.6%的学校建立了学习困难学生的帮扶制度。

对于下一步的相关工作规划，该负责人指出，教育部将瞄准“一个定位”，将校内减负提质作为“双减”工作的治本之策，强化学校教育主阵地作用，使学生学习更好回归校园；坚持“两个并重”，“减负”和“提质”两手抓、两手都要硬，做到持之以恒、久久为功；“强化三个提高”，提高作业管理水平、提高课后服务水平、提高课堂教学质量，做到教师应教尽教、学生学足学好；落实“四个严格”，严格均衡分班、严格教学要求、严格作业调控、严格考试管理，有效解决家长急难愁盼问题，努力缓解教育焦虑。

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