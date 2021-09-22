人民网北京9月22日电 日前，首届全国高校教师教学创新大赛总结会暨第二届启动会在西安交通大学举办。

教育部高等教育司副司长武世兴指出，首届大赛为促进教学改革创新、引导教师潜心教书育人发挥了积极的作用，形成了比较完善的赛事组织体系。第二届大赛要继续以人才培养为中心，推进思政课程和课程思政建设，实现价值塑造、知识传授与能力培养相统一的教学效果；推进“新工科，新医科，新农科，新文科”建设，深抓课程质量，打造人才培养新质量；全面提升教师教学能力，培养有大境界、大胸怀、大格局的优秀教师，提升教师应用现代信息技术的能力和水平，探索未来大学教育教学的新形态。

“要坚持‘以本为本’，牢记办赛初心，以创新思维、创新实践、创新发展赋能大赛。”中国高等教育学会副会长张大良提出，大赛要为高校广大教师搭建互学互鉴的交流平台，深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育元素，彰显课程思政成效，在以赛促教、促学、促训、促研、促建、促创上下功夫，精心打造“竞赛-培训-研究-实践”于一体的多样化教师教学发展体系。他还指出，要加强大赛组织管理队伍建设，依托学会新型智库，提升赛事吸引力、公信力、影响力，促进大赛高标准、高水平、高质量、可持续创新发展。

据悉，全国高校教师教学创新大赛是助力推动高等教育“质量革命”的重要举措。本次会议聚焦教学创新，对持续推动大赛在比赛内容、模式等方面的完善创新和高质量发展提出了新的要求。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)