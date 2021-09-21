原标题：学会倾听，理解孩子的情绪

【家长心声】

我一直深信，孩子的成长是一件自然而然的事，父母只做好适当情感滋养和能力铺垫，一切都将不期而遇。然而，事与愿违，初中的成长并不一定能按计划进行。

开学前夜，女儿说睡不着，需要我陪陪她。我轻抚着告诉她，兴奋和紧张都是正常的，我也曾经一样。女儿睁着大眼，瘪瘪嘴，没有说话。接下来的一周，班级里自荐班干部，名单中没有她。我问她，她心不在焉地答：“懒得再做，太烦。”我想极力劝说，她却埋头写字，一言不发。而后，她和我主动聊天也越来越少。

一次翻开女儿的作文本，读到她写的《初识校园》，“我很紧张，发现迈进校园的腿都在微颤，我觉得一切都那么陌生，而他们都那么优秀……”原来我错了，她每一次倾诉和情绪，都是来自内心的求助，而我却用将它挡在门外。

上初一后，女儿每天都很匆忙。回来气喘吁吁，总说自己很忙。书包永远那么重，书架永远是那么乱，可语文书上的笔记少之又少，数学错题本上的分析也是寥寥。她的脾气却越来越大，“我是怎么努力，也比不上别人。”

拿着试卷，我给她的老师打了电话了解情况，发现她的听课能力和总结归纳能力，还停留在小学阶段。于是，“注重分数背后的学习品质”的沟通，在一次闲聊中开始了。我委婉建议她，从整理书包和书架开始培养条理性，学会分门别类和主次取舍；从安排周末时间开始，培养时间管理能力；从听课记笔记起，培养总结归纳能力……在手把手带着走的阶段，当每次有恨铁不成钢的冲动时，我都努力克制，直到笑容又回到女儿的脸上。

进入初一，女儿已行驶在成长的快速路上，家庭的每一个成员也在拼命学习和成长，以跟上她的步伐，“同频成长”是我们的一种联结。学会倾听，理解她的情绪，支持她的选择，才会感知到她的更广阔世界。

（作者：王婷婷，系上海初一学生家长）

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