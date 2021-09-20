原标题：福建省加强疫情期间困难学生应急救助工作

新华社福州9月19日电 为保障家庭经济困难学生学习和生活需求，帮助因受新冠肺炎疫情影响的学生顺利渡过难关，福建省学生资助管理中心日前部署疫情防控期间家庭经济困难学生应急救助工作，最高一次性发放每人5000元助学金。

福建省学生资助管理中心通知，各地各校全面启动应急救助机制，对因灾因疫导致家庭经济暂时困难的学生，由学校予以临时困难救助，并调整纳入国家资助政策范围。2021年继续实施省级临时生活补助，对学生本人或其直系亲属罹患新型冠状病毒肺炎导致死亡或丧失劳动能力的，或罹患新型冠状病毒肺炎导致重症、危重症的，按5000元/人标准一次性发放助学金；对因本人或直系亲属罹患新型冠状病毒肺炎导致家庭经济困难的其他学生按2000元/人标准一次性发放助学金。各地各校应根据有关部门及学校掌握的疫情信息，及时摸排家庭经济困难在校学生情况，帮助符合条件的学生申办省级临时生活补助。

据相关规定，国家助学贷款借款学生本人因罹患新型冠状病毒肺炎死亡或丧失劳动能力的，可申请一次性代偿全部国家助学贷款应还本息。对于已经毕业且处于还款期的借款学生本人或其直系亲属因罹患新型冠状病毒肺炎，造成家庭经济困难、无力偿还国家助学贷款应还本息的，可申请代偿当年国家助学贷款应还本息，之后每年再按照实际还款能力申请相应的还款救助。

福建省学生资助管理中心表示，根据《福建省教育厅关于疫情防控期间组织做好中小学教育教学有关工作的通知》相关精神，已开展线上教学的学校，要特别关注、及时了解家庭经济困难学生居家学习和生活的实际需求和困难，通过给予流量补助或设备资助等方式，确保家庭经济困难学生“停课不停学”。

此外，福建省学生资助管理中心要求，各地各校要加强受助学生心理教育辅导和心理疏导。在疫情防控期间，“家校关怀万里行”精准家访活动可采用线上家访或访谈等形式灵活开展。（记者邓倩倩）

(责编：温璐、吴楠)