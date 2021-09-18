原标题：北京市家庭教育与家风建设工作推进会举办

9月17日，“北京市家庭教育与家风建设 2021 年工作推进会”在京举办。据介绍，“十三五”期间，北京市设立“北京市家庭教育与家风建设”专项经费，并通过中国下一代教育基金会“全国伴随成长公益平台”开展家庭教育指导服务。项目从区域探索到全市推进，至今已开展五年。

北京市家庭教育与家风建设项目坚持以“提升家庭教育服务质量，创新家庭教育指导模式，促进家庭教育精准服务”为目的，以“线上指导服务、线下分类培训”为基点，以“整合社会资源、注重队伍建设”为手段，面向全市中小学、幼儿园及职业学校学生家长，定期推送家庭家庭教育指导资讯、组织专家讲座，开展咨询服务等；与北京开放大学合作，面向各级各类教育管理人员、中小学幼儿园及职业学校教师、社区志愿者，开展普惠培训、志愿者证书培训等。

据统计，自2017年项目设立以来，北京市家庭教育与家风建设项目共计培训家庭教育骨干、家庭教育志愿者、家庭教育管理者4000余人；每周向全市50万中小幼职学生家庭推送家庭教育同步指导信息；共组织专家走进基地校或线上咨询讲座活动200余场，受众约130万人次；组织开展家庭教育与家风建设主题活动10余场；整合资源，编辑完成家庭教育专题音、视频课程600节，家庭教育指导手册及优秀案例集10册；北京市家校协同基地校发展至170余所；建设家庭教育咨询服务中心(室)6个。

北京市家庭教育历经五年经历了从启动到精准实施、专业能力提升的过程，建设了一支家教名师、志愿者、指导师的专兼职队伍，完善了家庭教育指导机制，构建了多维立体服务体系，行成了线上、线下相结合的服务模式；通过教育资源整合探索出构建家校社协同机制和落实家庭教育与家风建设的新路径。

2019年起，为满足家长个性化需求，提升家庭教育精准服务水平，项目组与朝阳区、顺义区共同建设了2个“家庭教育咨询服务中心”试点，推出一对一差别化指导服务。一是利用网络，设立家长邮箱收集典型案例，开展线上咨询，截至2020年底已线上收集问题2万余个，经梳理归类、聚焦家长最关心的百余个问题，通过顺义“见号如面”、朝阳“你问我答”进行线上答疑指导。二是建立咨询服务中心实体，面向社区、家庭和学校定时、定点、定专家开展坐诊式咨询服务。在此基础上新增设了（大兴区、昌平区、怀柔区、房山区）4区域试点，希望能为更多有家庭教育个性化需求的学生家长提供服务。

相关负责人表示，项目实施五年来，有效提升了北京市家教工作显示度和影响力，在全国发挥引领示范作用；形成了政府主导、部门协作、家庭学校密切配合、社会各界积极参与的家校社合作育人的工作格局；资源储备、人才储备、家长及社会共识为实施“十四五”家庭教育打下了坚实基础；学校、家庭、社区教育命运共同体初步形成，疏通了家教指导服务渠道。（孙亚宁）

(责编：温璐、郝孟佳)