原标题：上海大中小学创新“大思政课”

最近一段时间，上海从中小学校到大学，都在如火如荼地进行党史教育相关活动。许多教师一边重新学习领悟党史，一边想方设法通过各种形式把党史教育融入日常教学活动中，以青少年喜闻乐见的方式帮助他们学好、学懂党史。

上海交通大学推出“党史学习教育”专区、书展、网页，打造线上线下沉浸式、立体化党史学习平台，一些珍贵的党史著作得以走进师生们的视野；在上海立信金融会计学院，学生们戴上VR眼镜，观看VR+8K全景影片《遵义会议》，身临其境感受中国近代史上伟大的转折点故事；在上海浦东新区，党史故事被“05后”“10后”的学生们改编成一个个小舞台剧，他们抓住学业空档，到各所中小学校里展演自编自导自演的党史故事。

中青报·中青网记者注意到，在即将迎来中国共产党建党100周年之际，党史“必修”的理念越来越深入人心。但针对不同年龄段的青少年，党史讲什么、怎么讲，却颇有一番门道。

3月6日，在看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时，习近平总书记对上海交大校长林忠钦委员提出的“大思政课”建议作出回应说：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读，没有生命、干巴巴的。”

3月17日，在师范教学领域颇有发言权的华东师范大学专门就党史讲什么、怎么讲的话题召开了一场研讨会。会上，众多专家、学者、一线教师都拿出了自己在党史研究、教学实践中的“杀手锏”，供众多尚在琢磨如何“讲好百年党史”的老师们参考、借鉴。

“我将在国歌展示馆进行志愿宣讲，以青年之声展现国歌魅力。”纪晨毓是华东师大孟宪承书院2017级思政专业师范生，也是新成立的“华东师范大学新青年党史宣讲团”的一员。接下来，她将与宣讲团的学生党员们一起，走进上海的各大红色场馆，担负起党史学习者、传播者、传承者的角色，“我会尝试将历史与参观者相连接，在讲述历史的同时帮助大家感知当下”。

记者注意到，华东师大在党史教育实践活动中，把“社会大课堂”融入进来，它与中共一大纪念馆、上海革命历史博物馆、国歌展示馆、龙华烈士陵园、钱学森图书馆等上海有代表性的革命遗址遗迹、纪念场馆合作共建党史学习教育现场教学点，让学生做志愿者、讲解员，充分挖掘上海的红色育人资源，打造党史育人、实践育人大平台。

“要有多渠道、分众化的党史教育项目，针对不同年龄段人群，配送不同的党史教育产品。”中共一大会址纪念馆副馆长杨宇介绍，一大纪念馆早在2008年就发起了名为“‘红喇叭’小小讲解员”志愿服务项目，10多年来已有2100余名中小学生参与其中。2019年，这里又策划推出了青少年公益研学项目《话说一大：听00后讲建党故事》，由江浙沪三地的骨干教师带领中小学生开展校外学习和社会实践，探索场馆、学校、家庭协同联动开展思政教育的新思路和新模式。去年受新冠肺炎疫情影响闭馆期间，一大纪念馆还通过“5G+VR”等直播手段，让更多青年观众感受“沉浸式观展+多元化讲解”，7场直播共吸引近280万人次观看。而以大学生为主力的“党的诞生地”志愿服务队成立近3年来，服务总时长超过2.8万小时，服务观众逾315万人次。

华东师大是一个拥有附属小学、初中、高中的教育思想实践机构，近年来，它在“大中小一体化”联动式“大思政课”建设方面颇有建树。

华东师大第一附属中学思政老师陈明青参加过学校思想政治理论课教师座谈会，现场聆听习近平总书记对思政课建设的指导和要求。最近，她所在学校的教师正在历史、语文、思政老师的带领下进行党史融入教育的集体备课活动。

她以红船故事为例，指出了不同学龄段学生可以“吃透”精神的程度：小学阶段，应以“红船之红”为主题，以故事为主，普及建党初期的大致情况；初中阶段，可以主讲红船精神，重点在首创、奉献、奋斗精神上；高中阶段，则应深化“红船图谱”，从红船精神讲到长征精神等；到了大学，红船精神可以深化为青年一代的使命和担当，鼓励学生把精神转化为实际行动。

华东师大终身教授齐卫平长期研究共产党执政实践和理论。他认为党史教育应有机地融入大学生思想宣传工作中，其中的关键是“有机地”，“而不是牵强附会地、生硬地”。

他说，在目前高校马克思主义学院开设的公共课程中，有不少都与党史有关联性，比如近代史纲要、中国特色社会主义概论等，大学思政老师在备课过程中，应该更加注意把党史融入这些课程中，而不仅仅是粗略地提到，“需要整个学科的老师联动起来，一起动脑筋”。

齐卫平认为，人文社会科学的课程也可以融入党史，老师们可以找到与本专业相关的党史故事，把其融入到专业课程讲解中。比如，讲哲学相关课程，可以讲一下中国共产党人中的哲学家是怎么研究哲学的故事。理科专业课程也是一样的道理。他说，有很多科学家是共产党员，他们在进行科学研究的同时也表现出了爱党、爱国的情怀，“他们的故事，也都可以讲给理科生听”。

记者注意到，在3月17日的研讨会上，华东师大党史学习教育系列课程正式对外发布，14位专家受聘成为华师大“大思政课”党史学习教育专家。这些课程资源和专家资源未来都将在“大中小一体化”大思政课程的实践中发挥重要作用。(记者 王烨捷)

(责编：温璐、郝孟佳)