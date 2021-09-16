人民网北京9月17日电 16日，由北京语言大学出版社主办的“国家新闻出版署出版业‘一带一路’国别化语言服务关键技术研发与应用重点实验室揭牌仪式暨全球国际中文教学云平台发布会”于第二十八届北京国际图书博览会（BIBF）活动现场举行。

本次活动采用现场与线上并行的方式进行。出席现场会议的有全国政协委员、中国音像与数字出版协会理事长孙寿山、中宣部出版局出版科技与标准处处长安乐、中国新闻出版研究院院长魏玉山等；福建网龙计算机网络信息技术有限公司董事长刘德建、泰国教育部教育委员会副秘书长孔克里·查卡勇等嘉宾以线上的形式参加了会议。

据悉，2021年2月国家新闻出版署批准成立“出版业‘一带一路’国别化语言服务关键技术研发与应用重点实验室”。实验室由北京语言大学出版社牵头，联合中国新闻出版研究院、中国音像与数字出版协会、北京语言大学新闻与传播学院、福建网龙计算机网络信息技术有限公司等5家单位共同建设。

北京语言大学出版社董事长兼书记郝运向嘉宾致欢迎辞并简要介绍了重点实验室的建设目标和研究方向，以及平台的建设理念、主体功能等。他表示今后实验室将以国别化、定制化、信息化作为科研工作的着力点，开展相关领域的关键技术和标准的应用攻关、融合型人才培养、成果转化和推广等工作，为语言教育事业与出版事业做出应有贡献。

中宣部出版局出版科技与标准处处长安乐、北京语言大学出版社董事长兼书记郝运共同为重点实验室揭牌。

全国政协委员、中国音像与数字出版协会理事长孙寿山代表中国音像与数字出版协会对重点实验室取得阶段成果表示热烈的祝贺。他指出，中文作为交际的工具，在中外经济贸易、文化国际传播、国家形象塑造等各方面发挥着巨大的作用，为此中文国际推广是一项崇高的事业。北京语言大学出版社牵头筹建的出版业“一带一路”国别化语言服务关键技术研发与应用重点实验室勇立潮头，担当有为，建成并开始运营全球国际中文教学服务云平台，这是出版业聚焦专业领域服务国家战略的重大实践和探索。

孙寿山还对重点实验室和数字技术与平台建设提出立足全球视野，加强实验室顶层设计，服务国家战略、以科研为支撑，以重点项目为抓手，推动产业升级、加快业态融合，打造产品生态，形成品牌集群和聚焦专长领域，提升传播能力，讲好中国故事的四点建议。

未来北京语言大学出版社将在中宣部、国家新闻出版署、教育部等主管部门的指导下进一步提高自身的转型升级能力，加强供给侧结构性优化，为教育出版数字化转型升级夯实基础，为讲好中国故事、传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国作出更加积极的贡献，力争成为国际中文在线教学和文化传播示范基地。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)