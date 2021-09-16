人民网北京9月16日电 日前，浙江大学正式发布科技战略报告《重大领域交叉前沿方向2021》（以下简称“报告”）。据悉，该报告由浙江大学中国科教战略研究院牵头完成，瞄准当前全球科技创新热点话题，选取新药创制、未来计算、人工合成生物、AI+基因组编辑、脑-意识-人工智能等五大领域，凝练形成50项交叉前沿方向。

据有关负责人介绍，报告在研究方法上采取了专家咨询和文献计量相结合的方法，以专家研判和集中讨论为主，文献计量分析为辅。专家意见与数据分析结果互为补充、不断迭代，较好地保障了分析结果的可靠性。

面向新药创制领域，报告认为，随着基因编辑技术、肿瘤免疫疗法、大数据、人工智能等前沿新技术的不断涌现，将显著提高药物治疗的有效性，进而改善生命体的质量，逐步实现人类生命延续。尤其是基于智能计算的智能药学、基于创新材料的微纳药学、基于多组学整合的系统药学、基于细胞工程的细胞药学代表了新药创制和生物医药的重要发展方向。

面向未来计算领域，报告认为，短期内基于硅基冯·诺依曼架构的现代计算技术（如高性能计算）仍然是构成未来计算的主体，面向不同应用需求的系统优化成为技术创新重点方向。未来，因硅基集成电路的物理极限和冯·诺依曼架构的固有瓶颈，量子、神经形态计算（又称类脑计算）等非冯·诺依曼架构计算技术的突破和产业化将是未来计算的研究重点。

面向人工合成生物领域，报告研究发现，人工合成生物领域研究主流从单一生物部件的设计，迅速拓展到对多种基本部件和模块进行整合的转变，推动更加精准认知、改造甚至重新合成生命成为现实。研究目前主要依靠三大核心使能技术：基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术）、DNA组装技术以及体内定向进化技术。

面向AI+基因组编辑领域，报告认为，作为精准调控生命并提供延续生命革新性工具手段的基因组编辑技术，正推动生命健康向个性化、精准化、微创化、智能化发展。利用人工智能开展计算机模型识别、判断与预测大数据，可帮助提升基因编辑活动的精准度和效率，让基因编辑具备更好配合人类应用目的的能力。同样，在医疗健康、农业发展等领域AI+基因组编辑技术具备更广泛的应用前景。

面向脑-意识-人工智能交叉领域，报告认为，当前以大数据、深度学习和算力为基础的人工智能在语音识别、人脸识别等以模式识别为特点的技术应用上已较为成熟，但对于需要专家知识、逻辑推理或领域迁移的复杂性任务，人工智能系统的能力还远远不足。未来，类脑智能、认知智能、混合-增强智能将成为重要发展方向。

(责编：李依环、秦华)