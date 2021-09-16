原标题：用爱的教育传递红色火种

在中国共产党第一次全国代表大会纪念馆，“红喇叭”社团的小讲解员们与吴蓉瑾互动。本报记者 孟歆迪摄/光明图片

她扎根基础教育27年，组建小学生红色讲解员社团，16年来培养千名小讲解员童音讲党史；她倡导情感教育，探索研发情感教育课程，惠及学生近10万人次；她坚持推动将优质教育资源辐射到乡村学校，担任市郊乡村学校校长3年，将其办成家门口的好学校；她积极探索信息技术与教育教学深度融合，以数据驱动大规模因材施教。

吴蓉瑾，上海市黄浦区卢湾一中心小学校长、教师，全国教育系统先进工作者、全国三八红旗手。当你走近她，感受到的是她对教育事业的赤诚和热爱。

红色传承路上小不点们的“带队者”

9月15日，吴蓉瑾顶着细雨带着高矮不一的一队小学生走进中国共产党第一次全国代表大会纪念馆。一进门，孩子们轻车熟路地“反过来”带着在场的大人们进行参观。普通话、上海话、英语轮番上阵，而吴蓉瑾就像普通听众一样认真地听着，走向下一个参观点位时，又会自然地与孩子们手牵着手。

吴蓉瑾所在的卢湾一中心小学坐落于上海市中心黄浦区，毗邻中共一大会址，有着独一无二的红色底蕴与丰厚的党史学习资源。

16年前，吴蓉瑾发起成立了专门志愿服务中共一大会址纪念馆的全国第一个小学生讲解员社团——“红喇叭”小讲解员社团，吹响了红色文化传播的“红喇叭”。她带领学生一同学习党的历史、讨论撰写讲解稿、磨炼讲解技巧，用互动学习、深度参与的方式，吸引小学生主动走进红色场馆，传承红色精神。如今，在吴蓉瑾的推动下，“中共一大纪念馆讲解”成为黄浦区卢湾一中心小学的一门必修课程，培养了千余名小讲解员，逐渐成了一支传播红色文化、传递红色火种的重要力量。

吴蓉瑾还在学校连续多年举办“红色一课”“中国人过中国节”“学雷锋学劳模”等专题课程和主题活动，推动爱国主义教育进课堂、进教材、进头脑。

探索构建情感教育体系的“云朵妈妈”

因为爱生如子，吴蓉瑾被学生们亲切地称为“云朵妈妈”。每个学生毕业时，吴蓉瑾都会赠送一张有自己联系方式的卡片作为纪念，上面写着：“有困难找‘云朵妈妈’，任何烦恼都可以。”

吴蓉瑾的同事跟记者讲了这样一件事：吴蓉瑾酷爱喝咖啡，而且她有偏头疼，每天必须拿一杯浓咖啡镇定。有一天她却突然在朋友圈发出“戒咖啡的第一天打卡”。一问才知道，原来是有一个孩子病了，不爱吃饭，身体也受到了影响。她知道后跟孩子约定，我最喜欢咖啡，我戒掉，你把你不想吃的东西多吃一口，咱俩一起努力。从那之后她每天在朋友圈里打卡，让孩子知道自己在坚持，一坚持就是400天。最后，孩子说：“一段新生活即将开始，‘云朵妈妈’会和我一起走向更好的明天。”

吴蓉瑾认为，“离开健全人格和丰富情感的教育是不完整的。以情动人，用情育人，情感教育就是和孩子一起学会爱”。她推崇情感教育，努力推动培养学生正确的价值观，塑造青少年的完整人格，把学校建设成一个“充满爱的学校”。2004年起，吴蓉瑾和同事开始探索构建“以情育情”的情感教育体系，将情感教育融入德、智、体、美、劳各个方面，提高学生的沟通交流和情感表达能力。十几年来，吴蓉瑾和教学团队一起，筛选打磨数百节经典情感教育课，构成了包括8个板块、20个专题的学校情感教育课程。

致力于让教育均衡发展的“铁人校长”

教育均衡发展是吴蓉瑾的“教育梦想”。将优质教育资源和创新实践成果辐射到薄弱地区、薄弱学校是她的一贯追求。她赶赴教育薄弱地区，为万名校长提供在线学习，为当地教师开展培训，青海、陕西、贵州等地的250多所学校学习和借鉴了卢湾一中心小学的教育教学模式。她牵头承担了上海市松江区、奉贤区两所市郊学校8年的委托管理任务，以及四川省都江堰市天马山中心小学的重建和支援工作，受助学校教学质量进步明显，学生学业成绩均由区内、县内末端变为名列前茅。

作为特级校长，她受组织派遣流动到嘉定区卢湾一中心实验小学担任校长。学校刚开办时，只有6个教学班，整个校园空空荡荡的。而现在家长们都想着办法要把孩子送到卢一实小，还有不少人来打听，怎样可以到这里来读书。通过3年的努力，这所乡村学校真正办成了家门口的好学校。

为了推动教育公平和教育均衡发展，让每个学生受到同样关注，吴蓉瑾提倡课堂教学与信息化深度融合，并在全国率先提出“云课堂”这一教学模式。10余年里，她带领师生投身“云课堂”的探索实践。她探索的智慧课堂，打破了传统“教室”概念，随时、随地、随需助力因材施教，教师可以通过信息系统，了解每个学生的课堂进度、学习习惯等，用数据读懂学生的成长规律，并以此为依据提供个性化指导。

在校的师生都知道，每天早上，吴蓉瑾都会站在校门口与孩子们打招呼，午休时间，吴蓉瑾要看小孩子吃饭，五六点钟各个年级陆续放学后，她却还留在办公室。于是除了“云朵妈妈”外，她还多了个“铁人校长”的称号。

“我大概骨子里就是做老师的，我一走进学校就很兴奋。我很享受教学，很喜欢孩子，愿意把一天24小时都投入这份工作。”吴蓉瑾说。

（本报记者 孟歆迪）

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