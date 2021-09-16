原标题：安徽农业大学：六十位农学专家带学生“接地气”

今年暑假，安徽农业大学植物保护学院教授李桂亭带着“三下乡”团队刚到村里，就被团团围住。该校159支团队、1600名师生，前往全国10个省份27个市149县开展暑期社会实践。为了补好生产实践这门课，该校从全校遴选60多位专业技术精湛、热心服务“三农”的专家，带领学生走进乡村开展技术指导。

“这么多师生下去，光场面好看可不行，敲锣打鼓一阵风没效果，关键要让学生了解农业、爱上农业，希望每次‘三下乡’社会实践活动，都有一批学生把心安放在乡村。”该校党委副书记裴树东说。

到当地的第二天，一大早李桂亭就带着学生们下了田。一个种粮大户早早在地头等候：“李老师，昨天晚上就想找你，快帮我看看这块地出了啥问题，玉米长得不行啊。”李桂亭走进地里，扒着玉米秆左看右看，拽下一片叶子问学生杨浩宇，“你们看看这是咋回事”。

叶片上联排的孔，一看就知道是虫害，但是什么虫子，怎么防治，同学们你一言我一语，没有答案。李桂亭在旁边看着笑而不答，看到学生束手无策，就接过话说：“这是玉米螟引起的玉米叶片典型症状，玉米螟又叫钻心虫，叶子幼嫩时遭受虫害，长大后呈现出整齐联排的孔洞，防治这种虫害需要对症用药。”

接下来几天的实践中，当地很多种植大户、村民都带着自家作物病害样品向实践团咨询，李桂亭带着学生们仔细观察病状，询问发病时间和具体情况，找准病因后，告诉村民采用种子消毒、选用抗病品种、合理施肥等措施。还有几个农户从邻县跑过来现场请教。

看到老百姓焦虑地来、开心地走，看到农户和李桂亭之间这种“朋友式”的关系，杨浩宇和同学们有了更深刻的思考：“这次实践让我们感觉到农民对科技的渴望，今后干农业一定可以大有作为。”

7月正是草莓育苗的时期，农户魏圣霞家的草莓在栽培和育苗过程遇到了病虫害问题，园艺学院“三下乡”实践团的一位同学说得头头是道，可是讲了半天，农户听得满头雾水。指导老师徐文娟看着不对劲，就跟农户说，“肥料要腐熟，土壤要进行消毒，补充有益微生物。”三两句话，农户就听明白了，连声道谢。

“病情判断没错，但病因差异很大，你得有针对性地提出解决措施，这就得常常到田间来观察。跟农民交流也得用农民的语言，课本上的话农户哪能听得懂。”徐文娟解释道。

今年暑假，工学院研究生“三下乡”团队还特意带着自主研制的电控玉米气力式免耕高速播种机，来到该校皖北试验站，想要在广阔的田间“一试身手”。

“辛苦了几个月研制的铁疙瘩，终于有机会在大田里试试，平时的试验都是小打小闹，这次才是‘真枪实弹’地干。”团队负责人、研究生周国安和团队成员没想到的是，播种机刚进到地里就出了问题，排查了好久，才发现是因为长距离运输导致零件损坏。

正准备修理的时候，突然下起了雨，周国安第一个冒着雨钻到机器底下，躺在泥地里更换零件，手磨破皮了，就换个人上，没有一个人叫苦、退缩。

“我觉得搞科研、干农业得有一股子劲头，这是我们团队很长时间的研究成果，我相信我们团队的能力。”很快机器修好了，天也放晴了，周国安和团队顺利完成了200亩玉米播种工作。周国安表示，准备毕业后继续从事农机装备的深度研究，为农业农村现代化贡献自己一分力量。

不仅要让科技成果在农业生产中接受检验，也要让农业大学的学生在农村“摸爬滚打”。本次暑期实践，学校给各支团队定了一条规矩，不住酒店住农户，吃农家饭，与农民同劳动，让同学们真正走入田间、触摸农业、感悟农情。

在该校党委书记江春看来，在田间地头受磨砺是农业大学学生的“必修课”，学校要始终坚守“农”字这个特色，坚持理论传授与实践育人相结合，把农村当作育人的广阔舞台，把学生从教室送入田间，引导学生在农业一线上好学农爱农“思政课”，在田间地头上好服务乡村振兴“实践课”。

党史宣讲、农情调查、技术服务、教学实践……安徽农业大学的社会实践团队始终贯穿一条“农”字主线。“我们也欣喜地看到，通过实践活动，同学们增强了做‘一懂两爱’农业人才的志气、骨气和底气，这同样也是乡村振兴的关键所在。”江春说。

通讯员 曹雷 中青报·中青网记者 王磊 王海涵

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