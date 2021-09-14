原标题：北京加大校内教育服务支出

本报讯 昨天，北京青年报记者由北京市财政局获悉，1至8月全市一般公共预算收入完成4210.6亿元，增长15.8%，已连续六个月保持两位数增长态势；完成年度预算的74.5%，超时间进度7.8个百分点。

市财政局数据显示，1-8月全市税收收入完成3669.9亿元，增长18.4%。增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种，合计完成2813.4亿元，增长19.3%。其中企业所得税完成1097.3亿元，增长23.7%，主要是生物医药等企业经营普遍向好，应税利润较上年同期增长带动；增值税完成1226.0亿元，增长15.3%，主要是全市二、三产业增加值保持快速增长带动；个人所得税完成490.1亿元，增长20.0%，主要是居民收入提高和股权收益相关个税增加等带动。1-8月，全市非税收入完成540.7亿元，增长0.3%。

支出方面，1至8月全市一般公共预算支出4520.0亿元，下降0.1%。“主要是由于今年本市收到国家核定的地方政府债券额度的时间晚于去年，因此使用债券资金安排的支出延后。”市财政局相关负责人表示，在总体支出略有下降的情况下，全市各级财政部门积极做好资金统筹，确保财政资金聚焦保障民生等重点领域。

据介绍，1-8月支出中，教育支出达647.8亿元，增长8.8%，主要是加大对校内教育服务的资金支持，继续支持大学生创业、就业，推进职业教育发展等；卫生健康支出414.1亿元，增长3.5%，主要用于推动全市居民加快疫苗接种进度，做好疫情防控资金保障等；交通运输支出完成253.1亿元，增长7.8%，主要是用于公路建设、升级改造全市公共交通配套设施等；文化旅游体育与传媒支出完成116亿元，增长6.2%，主要是加快推动中轴线申遗、“一城三带”重点文物保护，以及做好冬奥会筹办等；住房保障支出完成89.1亿元，增长3.5%，主要是加快推进老旧小区综合改造、棚户区及保障房建设等，推进租赁住房市场发展等。

北青报记者了解到，在对教育加大支持上，今年市财政也全面完善了学生资助体系。由于疫情发生之后，学生资助工作难度进一步加大，资助任务更多、要求更高。为最大程度降低疫情对资助工作的影响，本市落实助学贷款政策，延长国家助学贷款还款期限和还本宽限期，将还本宽限期从3年延长至5年，期限从学制加13年、最长不超过20年调整为学制加15年、最长不超过22年，利率从2020年1月1日起按照同期同档次贷款市场报价利率减30个基点执行。与此同时，出台《关于切实做好教育系统疫情防控经费保障及学生资助工作的通知》等文件，强调停学不停助。此外，除现行财政资助政策以外，引导学校按照学费5%比例建立校内资助政策，拓展校内线上勤工助学岗位。（记者 林艳）

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