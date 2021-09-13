本报北京9月12日电 （记者李心萍）日前，人社部印发通知部署实施2021年高校毕业生就业服务行动，于9月1日至12月31日，以“暖心助航 就创青春”为主题，对未就业高校毕业生开展集中服务。

通知提出，要通过实施服务攻坚，确保有就业意愿的2021届未就业毕业生就业服务不断线，使有求职意愿的失业青年及时得到针对性就业帮扶，力争青年失业水平稳中有降。

通知明确了五项重点工作。一是加密岗位信息提供，根据毕业生特点精准推介岗位信息，加密线上线下招聘，覆盖全省的大型综合招聘至少举办1次，地级以上城市小型专场招聘每周1次。二是启动专项职业指导，组织一次职业指导师对口联系社区活动，开展一次制造业职业体验活动，对毕业生分类指导引导，提供观摩交流、跟岗学习机会。三是集中开展培训见习，引导毕业生参加新型学徒制培训、创业培训、新职业培训等，动员用人单位增设一批适合毕业生的管理、技术、科研类岗位。四是扎实做好困难帮扶，建立就业困难毕业生帮扶台账，完善精细化帮扶举措，支持零就业家庭、残疾、长期失业毕业生就业。五是加大就业权益保护，加强对企业用工监督检查，规范招聘市场秩序，依法查处虚假招聘等违法行为。六是强化政策宣传落实，集中宣传毕业生就业政策，将政策清单、补贴标准、申领流程、受理机构向毕业生和用人单位广而告之，便利政策申请享受，及时兑现政策。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 13 版）

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