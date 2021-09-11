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中央宣传部、教育部

发布2021年“最美教师”先进事迹

2021年09月11日07:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月10日电  （记者丁雅诵）为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，发掘宣传基层优秀教师典型，展示广大教师时代风采，大力弘扬尊师重教良好风尚，在第三十七个教师节到来之际，中央宣传部、教育部向全社会公开发布2021年“最美教师”先进事迹。

　　肖向荣、万步炎、林占熺、万荣春、赖勋忠、陈明青、张莎莎、马建国、次仁拉姆、王隽枫等个人和滇西支教团队，都是来自教育一线的教师和群体。他们中既有用文艺讲好中国故事的艺术领域教师，也有培养能工巧匠、大国工匠的职教教师；既有奋战在乡村振兴一线的乡村教师和支教教师代表，也有致力于攻克“卡脖子”难题的领军人才教师典型……他们涵盖了高教、职教、中小学、幼教、特教等各级各类教育，师德表现和教书育人实绩突出、事迹感人，具有广泛的代表性和示范性，充分展示了教师队伍有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的良好精神风貌。

　　发布仪式现场播放了“最美教师”获得者先进事迹的视频短片，从不同侧面采访讲述了他们的工作生活感悟。“最美教师”获得者表示，他们将赓续百年初心，弘扬伟大建党精神，切实担当为党育人、为国育才的光荣使命，努力成为“四有”好老师和“四个引路人”，做学生为学、为事、为人的示范，努力培养堪当民族复兴大任的时代新人。

　　《 人民日报 》（ 2021年09月11日 04 版）

(责编：薄晨棣、刘圆圆)

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