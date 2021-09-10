原标题：高铭暄：一名鲐背之年的老教师

“人民教育家”国家荣誉称号获得者、中国人民大学荣誉一级教授高铭暄今年93岁，依然活跃在教学第一线。9月9日，第37个教师节前夕，在中国人民大学2021年教师节表彰大会上，他还为青年教师开了首场讲座。

在这场讲座上，他回顾了自己在吴玉章老校长的指引下走上教学道路的故事，并用朴实的语言将自己一生的教学“法宝”倾囊相授，让青年教师受益良多。

从一名刑法学生到今天见证我国刑法学蓬勃发展，也许是“书生报国”的最完美路径，更何况还有桃李满园。然而，高铭暄却没有“退休”的想法，他对自己的定位，不是“名家”“泰斗”，而是“法学院刑法教研室的一分子，一名鲐背之年的老教师”。

他记得，刚踏入工作岗位的时候，人民大学开设了《马列主义基础》（科学社会主义）、《政治经济学》、《马克思主义哲学》（辩证唯物主义与历史唯物主义）、《中国革命史》（中共党史）四门课，被师生统称为“四大理论”。“不仅学生、研究生要学，教师们也都要学。教师们白天没时间，晚上可以上夜大学去学。”这在他心中扎下了“教师要精研理论”的种子。

他记得，当年吴玉章老校长为学校制定了周密的教学计划，要求教师要认真备课，准时上课。“有一次，一位教师上课迟到了五分钟，随即就受到了学校的点名通报批评。有一位马列主义课的教师，住在城里，要到西郊人大的教室上课。他乘车到人大校门口时，离上课时间只有五六分钟了。他怕迟到，撒腿就跑，跑到教室时正好到上课时间，他晕倒在教室。虽然也耽误了几分钟，但总算没有违反教学纪律。这个故事给我印象特别深。我在人大教学几十年，上课从未迟到早退，就是得益于这个教学纪律。”高铭暄说，这在他心中埋下了“教师更要严于律己”的种子。

他还记得，他走上从教之路至今68年，从青涩的小伙子变成93岁的老学者。“吴老告诉我们，理论要联系实际，学习外国先进经验，一定要与本国实际情况相结合。我在20世纪50年代初读研究生的时候就接受了这方面的教育，以后从事教师工作就牢牢掌握这个方针和方法。”高铭暄说，他一直认为，作为高校教师，多读书、读好书是必要的，但不能一味地钻进书本出不来，应当从纯粹读书的状态中走出来，积极参加一些和专业有关的实践活动。“教师一般具有较高的理论和专业素养，一旦和实践相结合，就可以将教学提高到更高的层次。将社会实践引入课堂教学，也可以锻炼学生的实践能力，进一步提高其学习水平。绝不能崇洋媚外，喧宾夺主，生搬硬套，照单全收。”高铭暄认为，这是他从教的“法宝”。

从20世纪80年代开始，高老主要从事研究生教学，特别是博士生教学。他奉行孔子指导学生的原则，坚持有教无类，又注重因材施教，对所有弟子一视同仁，尊重每个弟子的特点、个性和兴趣。“在我的弟子中，学术观点不同甚至激烈争辩者，不乏其人。在追求真理的探索之路上，我鼓励学生创新，认为只要言之有理，持之有故就行。有不同意见是好事，真理越辩越明。我常对学生引用韩愈在《师说》里讲的那句话‘弟子不必不如师，师不必贤于弟子’。”

研学、律己、谦逊、包容，这是一位“老教师”的自白，也是他给予教师节最好的诠释。(记者 姚晓丹)

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