原标题：珍贵四年，我们和他都不是“课抛型”

我对这所校园的怀念，是对那片精神底色极其丰富的人文土地的无限热爱，其中有一份眷恋专属于通过这位老师而感知到的“理想主义”。

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大一那年春天，一个平平无奇的午后，我和室友气喘吁吁跑进公选课教室。一路狂奔早已精疲力尽的我，整个人趴到桌上。选这节课的学生不少，大家的心态大同小异：老师要“不麻烦”，作业少，考试容易过。

一位格外年轻、清瘦的男教师，正站在讲台上摆弄一摞书。看样子是一位刚执教没几年的新手。他沉默许久才对我们说：“我这门课可能和你们其他课不太一样，学习没有压力，不会让任何人挂科……”

底下的我们发出了一阵轻微的欢呼，几个趴着快睡过去的学生也都好奇地抬起头。老师的目光扫过来：“甚至如果你们觉得比较累，想去图书馆看书，都可以不来上课，只要自己真的有所收获，不浪费一下午的时间就好。”

呀，这老师挺有意思！我顿时来了精神，在小说和电影里，通常这么说话的都是神人，“人狠话少”，非同凡响。我好奇地想看看这样“佛系”的老师，究竟会怎样教书。

这是一门历史类选修课，老师的讲法和想象中格外不同。难能可贵的一点是，他也会提前“做功课”。课下，他认真了解了所有选这门课学生的专业构成，充分结合我们的学科属性，展开教学内容。

如此一来，我们这些跨专业选课的学生，听课时并不会感到与历史系“有壁”，甚至经常有意外收获：喔，原来历史学和我们专业也有这么多密切的联接！

老师还会带很多推荐书籍到课堂来，供我们课后借阅。一谈起好书，他就像一座移动的“人形图书馆”，滔滔不绝地谈论每本书的推荐理由，向我们展示了一个从未接触过的宏大精神世界。

更令人意外的是，这门公选课的考试，我们完全不用专门背诵复习。那张试卷过于与众不同，考察我们的问题，是让我们谈谈学习这门课的体会与收获。当场有同学惊呼：“老师，您是不是太过善良了……”

看着我们写完姓名学号，老师让我们停笔，真诚地分享他授课的感想以及对我们的期许。同学感慨，这位老师真是闪耀着理想主义的光。

在大学的初始年级，这样一位选修课老师用他深厚的积累告诉我们：大学不该是凑学分和混日子。我们在课堂里的每一分钟，都应该非常喜悦、疯狂地吸收精神养分，保有那些青涩又十分可爱的“理想主义”。

而后来的大学生活表明，这位老师对我的影响，绝不仅限于这一学期，他终究不是一个“课抛型”老师。

学期结束后，我们班两三个一起选课的同学，因为感到受益颇多，便和下一届学弟学妹强烈“安利”这门课：“大胆选修！你若觉得后悔，算我输！”

同时，我们似乎早已习惯了有问题还要向老师请教的状态。即使不再上他的课，我们也会“组团”带着学习和读书的问题去办公室请教他，甚至有了职业规划、生活选择等“人生课题”也会去咨询他。由于拜访的频率过高，与他同办公室的老师都深感好奇：“这几个孩子确定不是咱们历史系的吗？学习热情好高啊！”

久而久之，我们也开始调侃自己是老师的“编外门生”。有时候在学校举办的人文沙龙上，作为主讲人的老师，一眼瞥见底下的我们，还会微笑着和大家特别介绍：“她们选修过我一学期的公选课，现在基本和我们学院的学生一样。”

大三的某一天，有外校师生来人文学院和老师交流，老师特意打电话让我们一起去喝咖啡，聊聊天。当时外校同学感叹了一句：“这么多学生对非本专业的学科有如此深厚的兴趣，说明你们学校的教学风气很特别，课堂是有魅力的，学生不是得过且过。”

交流结束后，走在校园的河边，我问老师，为什么会让我们一起参与交流？老师说，他认为大学生就应该这样，拥有“丰富的精神底色”，对这个世界抱有强烈的困惑、好奇与热情。

临近毕业，在校报做学生记者的师妹，请我帮忙联系那位老师做人物专访。校报刊出时，我忽然想到，可以送一份给老师留作纪念。

那天恰逢公选课的考试日。我去教学楼找老师，走到那间熟悉的教室，又听到老师与当年一样，发完试卷后对着所有学生侃侃而谈……这样的场景和声音恍若昨日重现。校园迎接着一届又一届学生入校，又在每一个夏天目送大家远去。老师还在那里，用自己的诚意与心血，尽可能影响到更多年轻人。

老师出来，我送上校报。老师笑了：“时间好快，你们也要毕业了。”

我回答是啊，没想到一门课对我们的影响那么持久，居然贯穿了整个大学。

那一刻我蓦然明白，如果没有遇到这位良师益友，如果我只是“课抛式”学习，绝对不会拥有这样珍贵的大学四年。我对这所校园的怀念，是对那片精神底色极其丰富的人文土地的无限热爱，其中有一份眷恋，专属于通过这位老师而感知到的“理想主义”。(凯莉)

(责编：温璐、李依环)