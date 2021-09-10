原标题：张沁丛：“牵着蜗牛散步”的“教三代”

2010年，张沁丛（后排右一）和祖母黄灿霞（前排左一）、叔叔张建浩（后排左一）、母亲陈湖湖（前排右一）同时获评年度温州教育新闻人物。张沁丛供图

执教14年，温州市特殊教育学校教师张沁丛教过小学生、初中生，当过数学、语文、美术和生活适应课教师。

她的学生往往需要从认识食物、表达如厕意愿等生活常识开始学起；买不到教具，她就和同事一起布置教室、亲手制作教具；由于教学中长年使用夸张的表情和肢体动作，教师们脸上的皱纹会比同龄人多……之所以与众不同，因为她从事的是特殊教育事业。

张沁丛把特教事业喻为“牵着蜗牛散步”：即使明白蜗牛走得很慢，还是要耐着性子牵着他们一步步前行。与健全孩子相比，患有听力、视力、智力障碍的孩子需要教师付出更多耐心、细心与爱心——这也是她的祖母和母亲常常勉励她的话。

张沁丛出生在温州一个特殊教育世家。祖父张忠铭幼年因发烧失聪，曾求学于上海福哑学校，回到温州后，他与几位同窗于1946年创办了浙南地区第一所聋哑学校——即温州市特殊学校的前身。1979年，由于该校办学规模有限，无法招收更多学生，已经退休的张忠铭夫妇又和女儿张培芝、张佩碧在乐清湖头创办聋校。20世纪70年代，张沁丛的叔叔张建浩、母亲陈湖湖也加入了聋校教师的队伍。

幼年时，张沁丛跟祖父母在乐清生活过几年，直到现在，她还记得祖父因长期刻蜡版而严重变形的手指。

她曾听长辈讲述祖辈创办、运营聋校的艰难过程。新中国成立前，百业荒废，学校资金与师资严重匮乏，祖父母省吃俭用，生活费都用在了学校里。祖父坚持自己刻蜡版誊印教学资料，导致指骨严重变形。1952年学校被国家接管后，祖母黄灿霞一直担任总务工作，为节约国家经费，购买办公用品、书本簿册等没有报销过一分钱运输费，轻的自己搬，重的就让年龄大一点的学生骑三轮车运，自己推着跑。那时候，祖母每年都获评温州市教育先进工作者。

稍大一点时，张沁丛回到父母身边生活。印象中，母亲常在假期把一个女生带回家，对她关心爱护的程度似乎胜过对自己。后来她才知道，那个女生是孤儿，每当节假日看着同学们被父母接回家，而自己只能回福利院，就特别伤心难过。在母亲的教导下，女生毕业后考上了浙江特殊教育职业学院，有了不错的工作。每当教师节、母亲节、妇女节，母亲都会收到学生们亲手制作的贺卡，她将这些贺卡视如珍宝。

尽管在这样的家庭长大，心中对教师职业充满崇敬，高中时期的张沁丛却并不愿从事教育行业。那时她有自己的兴趣和特长，想报考热门的英语专业。但祖母告诉她，祖父的遗愿是孙辈中至少有一个能延续他的聋教事业。作为家族同辈中年龄最小的孩子，乖巧听话的她带着遗憾报考了南京特殊教育学院。

2008年开学季，张沁丛进校后带的第一个班是小学一年级。尽管学习过听障教育理论，参加过学校组织的各种实践活动，副班主任的工作还是给她很大挑战。“新生中有的已经9岁、10岁，整个班一直乱糟糟、吵吵闹闹的，有些孩子拉着家长要回家，上课就像老鹰捉小鸡似的，刚把这个按下去，那个又跑来跑去了。”

困难吓不倒年轻、充满激情的张沁丛。她从生活常识教起，一点点培养孩子们的行为习惯，经常在4点多下班后多留两三个小时，辅导学生做作业。平时在家，她会把班里的新鲜事儿、学生的行为和情绪问题跟祖母、母亲聊一聊。两人常嘱咐她，聋哑孩子虽然会手语，但手语比话语贫乏很多，不能完全表达自己内心所想，很容易感到痛苦，所以教师一定要踏踏实实提高教学水平、给予学生更多关爱。第二个学期开始，她就能胜任班主任的工作了。

2018年，正当张沁丛在学校启音部的工作越来越有经验、有信心时，遇到了新的难题。随着医学发展，入学的听障学生数量逐渐减少，她响应学校号召主动转岗到启智部，这意味她要尽快学习新的专业知识，重新适应教学生活。

在她看来，培智孩子的世界是简单、绚烂又神秘的，虽然少了一分聪颖，但多了一分热情，甚至是喜怒无常，当他们暴跳如雷、哭闹不止乃至自残伤人时，教师却难以捉摸原因。在启智部有经验的同事和志愿者家长的帮助下，张沁丛学会了在细微之处发现孩子们的需求，并用大声夸奖鼓励、将生活技能训练融入游戏等方法，教会孩子表达日常生活所需、减少发脾气的频率。

张沁丛告诉记者，健全孩子只要认真学习就很容易进步，但她的学生却非常难。特教教师的成就感来自学生每天在行为习惯上取得的小小进步，而为了这一点点进步，教师都要付出极大心血。

张沁丛知道，特教事业能通过教育改变孩子的命运，从而减轻千千万万个家庭的负担和社会的负担。“作为特教教师，我不指望‘桃李满天下’，只希望孩子们能获得生活自理的能力，甚至能走向社会，有一份养活自己的工作，那时，我的成就感就已经足够。”(记者 魏其濛)

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