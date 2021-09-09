原标题：大别山区这一家：五代11位教师 累计教龄270多年

图为周海臣拿着老照片回忆往事。 游家明 摄

中新网信阳9月9日电 题：大别山区这一家：五代11位教师累计教龄270多年

作者 韩章云 李映

教师节临近，周顺之的手机也开始忙碌起来，接到的电话很多都是父亲周海臣的学生打来的，“他们问候父亲身体健康，让我向父亲转达教师节祝福，也有计划近期回来看望他的。”

每年教师节前夕，“扎堆”收到学生们的祝福，成了周顺之家族再常见不过的事情。这个深处大别山北麓的河南信阳商城县家族，一家五代人中有11人从事教师职业，他们世代扎根大别山区，累计教龄超过270年。

图为周海臣88岁生日时，学生们为老师祝寿。 游家明 摄

早上在村里散步、白天看看书、傍晚7点准时看新闻……今年95岁的周海臣养成了这样的生活习惯。尽管从教育一线退休数十年，老先生仍保持着对知识的热情和对外界的好奇之心。

周海臣是这个大家族的第三代，也是新中国成立后的第一批教师。

根据周家族谱记载和周家人讲述，周海臣的曾祖父周益果是清代光绪年间的秀才，在家乡开办私塾，为农家子弟传授知识，他们是家族的第一代教师。

图为周海臣向孙女周启玉传授教学经验。 游家明 摄

周家族谱记载显示，周海臣的祖父周天才1904年考取“内阁中书”，任京师大学堂(北京大学的前身)汉文教习。他告诫后人：一个人只要从小认真读书、刻苦钻研，掌握了丰富的知识，长大后定能成为国家的有用之才。

受前两代影响，周家也逐渐形成“热爱读书、耕读传家”的家风。20世纪50年代，周海臣师范学校毕业后，便返回家乡执鞭从教，投身乡村教育事业。

图为周家族谱记载着这个五代教师世家的教育脉络。 游家明 摄

“那时农村不识字的人非常多，我白天给学生上课，晚上在火堆旁教乡亲们识字。”周海臣回忆，当时的教学条件非常差，没有教室，村子里四处漏风的祠堂当教室；没有课桌椅，村民就把家里的床板、门板拆下来拼凑在一起；没有教具，自己动手制作。

“长方体、三角板、圆柱体、天平……都是我用木头或者是硬纸板做成的，我不善木工，做这些东西太难了，特别是制作天平这类相对精密的教具，涉及到挖槽、钻孔、对榫、刨平等多种工艺，做成一个得一两个月。”周海臣回忆说，往往教具做成了，手也被扎得伤痕累累。

周海臣还注重对学生的德育教育。担任学校少先队辅导员时，他经常组织演讲比赛、作文竞赛、数学竞赛、爱国主义教育等活动。农村没有丰富的教学资源，但他每学期都会带学生们走出课堂，到大自然中陶冶情操。

图为周海臣自制教具样品及获得的各种荣誉老照片。 游家明 摄

教书育人39年、把学生们视为己出，周海臣的学生们一直记得他的恩情。

学生熊斌芳回忆：“小时候上学途中，路过一座木桥不慎踏空，危急关头周老师从河里将我救起。在后来求学生涯中，也是周老师多方奔走圆我上学梦。”

如今，熊斌芳也成为一名教师，像周海臣一样，扎根农村帮助更多农村学生圆梦。

在周海臣的言传身教之下，长子周世之、三子周顺之都选择执起教鞭，从事农村教育。

在当地农村小学任教36年的周顺之接受中新网记者采访时表示，父亲对他的人生选择有很大影响。“父亲一生教书育人，备受乡邻尊敬，我也想像他一样，为学生传道授业解惑，让教育改变农村面貌，实现乡村振兴。”

除了两个儿子，如今周海臣的一个儿媳、两个孙女、两个孙女婿、一个孙儿媳都走上了教师岗位。尽管老一辈人已经垂暮，但年轻人正一个个延续着家族的教育使命。

目前在商城县一中任教的周海臣孙女周启玉说，她为自己生长在这个教师家族感到骄傲，“小时候我从爷爷和父辈身上感受到教师是一个受人尊敬、很有成就感的职业，心里早早就种下了当教师的种子，希望通过自己的努力改变农村孩子的命运，让他们有更美好的未来。”

这也让周海臣感到欣慰，他也对孙辈们寄予厚望：“国家和社会的发展、民族的振兴都离不开教育，希望孩子们都能把‘接力棒’传承下去、传承好。”(完)

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