原标题：2021年，老师们的获得感体现在哪

河北省邯郸市邯山区农林路小学，老师和学生一起参加活动。李昊摄/光明图片

今年9月10日是我国第37个教师节。9月8日，教育部召开新闻发布会，公布了教师节主题：赓续百年初心，担当育人使命。会上还介绍了教师队伍建设进展、国家支持教师队伍建设有关工作。

教师队伍稳步扩充，经费投入向教师倾斜

最新统计数据显示，教师总数已经达到1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%，其中，特教教师增加6.11%，幼儿园教师增加5.44%，高校教师增加5.34%。今年以来，共有191万人次通过认定获得教师资格证书，较去年全年增长28.7%。

编制外教育资源统筹力度不减。教育部教师工作司司长任友群介绍，“特岗计划”今年拟招聘特岗教师8.43万人，实施“三区”人才支持计划教师专项计划。教育部会同财政部选派2.1万名教师到边远地区、民族地区和革命老区受援县支教，重点面向国家乡村振兴重点帮扶县、原“三区三州”等深度贫困地区。中小学“银龄讲学计划”今年继续面向社会招募4500名退休校长教师，到中西部18个省份和新疆生产建设兵团支教讲学。

“2020年义务教育财政性教育经费为2.24万亿元，占财政性教育经费的52.3%。其中用于教职工工资福利支出的比重为63.9%。”财政部科教和文化司副司长胡成玉介绍，各级财政部门不断加大教育经费投入力度、优化经费投入结构。“‘十三五’时期，国家财政性教育经费中，教职工工资福利支出占比一直保持在61%左右，是第一大支出。特别是近年来各地认真落实中央要求，依法保障义务教育教师工资待遇，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。”

定向培养、精准培训，补充欠发达地区师资

针对欠发达地区师资的短板和弱项，2021年7月，9部门联合推出中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划（以下简称“优师计划”），每年为832个脱贫县以及中西部陆地边境县，定向培养近万名本科层次师范生。任友群表示，计划实施第一年报考踊跃，生源质量良好。85所培养院校26个专业共招录师范生9530人。

“六所部属师大的公费师范生更多是以培养高中阶段教师为主，所以主要在县城及以上任教。为县城以下的学校培养师资的主要是培养幼儿园、小学、初中教师的院校。六所部属师大培养体量有限，这次吸纳地方院校参与，中央财政的支持能够落到地方院校去，是一个很大的突破，对于乡村教育振兴进行精准支持很大。”任友群介绍，“优师计划”的合格毕业生除可自动获得教师资格证，就业有编制岗位保障外，定向安排周转宿舍和住房保障，培养高校追踪指导，保障生源专业成长，还将获得“国培计划”的倾斜支持。

胡成玉介绍，2006年至2021年，中央财政累计安排1300多亿元通过“特岗计划”、“国培计划”、“三区”人才计划教师专项计划、银龄讲学计划、乡村教师生活补助、优师计划等一系列重大项目和政策，支持农村教师队伍建设。“地方各级财政也积极安排相关资金，配合教育部门抓好落实。通过各级政府共同努力，农村教师‘下不去、教不好、留不住’问题得到有效缓解。”

记者了解到，自2010年实施以来，“国培计划”培训教师校长超过1700万人次。“十四五”期间，“国培计划”将按照定位精准、对象精准、内容精准、方式精准、评价精准的原则，重点支持中西部欠发达地区农村骨干教师校长培训，计划培训教师校长不少于400万人次。任友群透露，“下一步，我们还将会同有关部门推出新时代强师计划，为构建高质量教育体系奠定坚实的师资基础。”

减负增效，提升荣誉感获得感

2019年两办《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》明确要求清理规范影响中小学教育教学活动的各项工作，特别是与教育教学无关的事项，确保中小学教师潜心教书，静心育人。

“教师减负政策实施近两年，各地也严格按照中央文件的要求，出台了教师减负措施及清单，有些是出台了‘白名单’，有些出台了‘黑名单’，建立了统筹规范的相关制度，减少了对教师教育教学工作的影响。”任友群说，社会性负担的显著下降让老师们把更多的时间和精力投入到教学科研、课后服务水平提升中，激发了他们的专业发展动能和教育教学热情。

针对困难教师群体的保障性措施也在完善。中国教师发展基金会秘书长宋家乐介绍，今年中央彩票公益金教育助学项目（10亿元）中安排6.25亿元实施“励耕计划”，用于资助中西部地区家庭经济困难幼儿园、中小学教师，包括中职学校的教师。“‘励耕计划’对困难教师进行资助，是对国家教师资助政策空白的弥补。今年对教师的资助力度比较大，目前已发出通知，预计11月遴选结束。”

会上还发布了2021年“全国教书育人楷模”有关情况、第二批人工智能助推教师队伍建设试点地区和高校名单、第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位名单等。另据了解，今年教育部将在中宣部支持下联合中国教科文卫体工会开展首批教育世家学习宣传活动。推选出100个首批教育世家，涵盖高教、职教、基教、幼教、特教等各级各类教育。（记者 刘博超）

(责编：温璐、熊旭)