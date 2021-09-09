原标题：上海首推“15分钟共享育儿”项目

最近，在上海，很多孩子有了和以前不一样的感受。

民办位育中学的初中生严浩飏发现，相比去年暑假怎么也组不全假日活动小队，现在他召集同学们周末一起打篮球，很快得到不少积极响应；唐镇中学的潘艺蕾最近在小区里一位对运动颇有研究的叔叔带领下，和邻居孩子们组团跑步，她觉得这比在外面机构上课有意思多了。

记者在采访中发现，“双减”后的第一个周末，不上培训班的孩子们可以就近参加阅读、运动、做手工、学说上海话等自己喜欢的各种活动。这得益于团上海市委、市少工委近日联合推出的“15分钟共享育儿”项目。一批有情怀、有热情的青年家长化身“共享父母”、校外辅导员，既满足了孩子和小伙伴一起玩的期盼，也解决了双职工家庭带孩子难的长期痛点。同时，市少工委已在全市各街镇建立社区少工委，将通过组建社区大、中、小队的方式，实现社区少先队组织全覆盖；部分社区正在探索“快乐双休大转盘”机制，组建混龄社区小队，由队员轮流担任执行队长，其家长作为志愿辅导员协助执行策划活动。

9月5日上午，在阳泉路健身广场，少先队员纷纷走出家门，重新认识生活的社区：树上的知了、草丛间的蚱蜢长什么样子？路边的绿化树木有什么特性？临汾路街道社区少工委主任陈央说：“活动灵感来源于一次偶然对话，我发现孩子们大多不知道身边绿化植被的名字。其实，课堂不一定要在学校里或者是屏幕中，也可以在家门口。”于是，他们邀请区河道所工作人员担任校外辅导员、家长担任志愿者，引导孩子们参加沉浸式学习互动体验。

上海市少工委主任、市少先队总辅导员赵国强表示，“15分钟共享育儿”的探索，旨在为“双减”后少先队员就近、就便开展活动提供时间和空间；15分钟内不只是孩子和家长的生活圈，更应该是他们的幸福圈，要让社区成为“双减”后的“乐园”。（记者 魏其濛）

(责编：温璐、熊旭)