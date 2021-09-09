原标题：义务教育财政经费去年达2.24万亿元

明天是第37个教师节。北京青年报记者从教育部昨日召开的新闻发布会上获悉，我国教师队伍资源配置在不断优化，教师总数已达到1792.97万人，今年以来获得教师资格证书的人数较去年增长28.7%，欠发达地区的教师待遇得到进一步保障和提高。

最新统计数据显示，我国教师总数已达1792.97万人，比上年增长3.52%，今年以来共有191万人次通过认定获得教师资格证书，较去年增长28.7%。“特岗计划”今年拟招聘特岗教师8.43万人，实施16年来已为中西部地区乡村学校补充特岗教师103万人。中小学“银龄讲学计划”今年招募4500人到中西部18个省份和新疆生产建设兵团支教讲学。

教育部相关负责人介绍，我国在预算安排环节实现了义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的目标。去年义务教育财政性教育经费为2.24万亿元，占财政性教育经费的52.3%，其中用于教职工工资福利支出的比重为63.9%。截至去年底，中西部725个原连片特困地区县全面实施了乡村教师生活补助政策，覆盖约8万所乡村学校，受益教师129.8万人，人均月补助额375元；在中央奖补政策的带动下，去年全国有1056个非连片特困地区县也实施了乡村教师生活补助政策，地方投入资金141.8亿元。

中国教师发展基金会今年开展了多项面向教师群体的奖励和资助活动。包括配合中国教育发展基金会，今年从中央彩票公益金教育助学项目中安排6.25亿元资金实施励耕计划，资助中西部地区家庭经济困难的幼儿园、中小学（包括中职学校）教师，资助标准为每人1万-5万元，其中家庭经济特别困难教师，以及因保护国家财产、保护师生不受不法侵害等见义勇为导致重伤、致残甚至牺牲的教师按照2万-5万元的标准进行重点资助。

此外，中国教师发展基金会还联合陈一丹基金会今年捐资1560万元，实施教学大师奖（1名，150万元）、杰出教学奖（10名，每人100万元）、创新创业英才奖（10名，每人50万元），奖励在人才培养方面取得突出成绩、在国家战略性紧缺人才培养方面作出杰出贡献、具有卓越影响力、扎根教学一线的高校教师，创新创业成绩突出的优秀大学生，本年度奖项正在评选中。（记者 雷嘉）

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