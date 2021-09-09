本报北京9月8日电 （记者张贺）9月14日至18日，第二十八届北京国际图书博览会将采取线下展会为主、网上平台配套、线上线下结合的方式举办，集版权贸易、出版展示、文化交流、专业研讨和阅读推广等功能为一体。第十九届北京国际图书节届时将同时期、同场地举办。截至目前，已有105个国家和地区约2200家展商报名参展。其中，“一带一路”沿线国家和地区达57个。预计参展图书将达30万种。

书展期间将举办中国共产党成立100周年精品出版物展，集中展示建党百年主题图书、重大主题出版图书、第五届中国出版政府奖图书和2020年中国好书、国家出版基金资助精品图书以及经典中国国际出版工程、丝路书香重点资助图书。此外，围绕庆祝中国共产党成立100周年，各出版单位还将举办一系列文化活动、展示一大批优秀图书。

本届图书博览会主宾国是巴基斯坦。巴基斯坦主宾国活动将以线上线下相结合的方式呈现，展陈精选图书、主题图片和画作等。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 13 版）

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