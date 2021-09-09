本报记者 王明峰

习近平总书记指出，要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系。被称为“教育改革指挥棒”的《深化新时代教育评价改革总体方案》也明确，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为，促进学生身心健康、全面发展。

构建德智体美劳全面培养的教育体系，丰富多元的课程开设是重要一环。新学期伊始，文化版今起推出策划“解码·促进学生全面发展”，约请记者走进多地中小学课堂，观察思政课、心理课、体育课、美育课、劳动课的探索与创新。

——编 者

“同学们，每一个人的命运和成长都与他身处的时代休戚与共，每一个人都渴望在时代洪流中去成就一番事业、实现人生价值。”开学伊始，四川省成都市七中育才学校教育集团党委书记、总校长吴明平在该校水井坊校区秋季开学典礼上，为全校同学上了一堂思政课。

“1984年，我在企业当销售员，到南宁出差，赶上住的旅馆失火。为了阻断火势，需要人上房把瓦片推掉。现场有人振臂一呼：共产党员站第一排，共青团员站第二排。共产党员立刻就站上去了。至今我一想起这个场面仍非常激动，这就是我入党的原因。”有着30多年党龄的王明军讲述着往事，围着他的几名同学听得入了迷。这是成都市七中育才学校的一堂思政课，组织学生采访所在社区锦官驿的老党员。

在成都，思政课不光在学校课堂上讲，还与社会大课堂结合，以多样的方式、多彩的内容，起到潜移默化、润物无声的效果，引导学生立鸿鹄志，做奋斗者。

探究、体验、互动，创新教学形式

富有哲理的成长故事，重大的时政新闻，精彩的校园情景剧……在成都市龙江路小学，每周一的国旗下活动都是思政大课，1300余名师生共同听课，内容包罗万象，从德育常规到传统节日，从身边小事到环境生态，在学生心中埋下真善美的种子。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，需要精心引导和栽培。成都市龙江路小学常务副校长、教育部大中小学思政课一体化建设指导委员会委员杨成兰认为，教好思想政治课，就是在培根塑魂。但怎么样把思政课讲到学生的心坎上，让思政课不仅有意义，更有意思？杨成兰和龙江路小学的思政课老师一直在探索和创新。

开展项目式学习，根据课程主题构建相应的教学环境，学生组建团队来解决开放式的问题。龙江路小学大队辅导员、道德与法治课教师黄瑞雪在《站起来、富起来、强起来》这一课上，通过3个不同的场景——爷爷、爸爸和“我”三代人生活的环境，让学生交流汽车的发展历程，感受祖国的发展变化。

开展融合式学习，通过模拟真实的生活、历史场景，让学生对所需要认知的人或事产生真实的感情连接，从而形成深刻的体悟。《义勇军进行曲》一课，音乐老师和思政老师双师同堂，思政老师营造历史场景，讲国歌的来历，普及国歌法；音乐老师讲授乐理知识，让学生在激昂的国歌声中唤起民族自豪感，激发爱国情怀。

及时更新教学内容、丰富教学手段，成都很多学校在思政课上采用探究式、体验式、互动式、专题式教学等，运用现代信息技术等手段，取得了不错的成效。例如，成都市武侯区各学校充分挖掘成都本地的人文资源、自然资源，将理想信念、爱国主义、革命传统、天府文化等融入特色课程建设，开发思政校本特色课程。目前，全区已开发了“武侯小主人”“72行体验”“草堂一课”等37门特色课程。

遗址、草堂、博物馆，课堂无处不在

去年底，成都市七中育才学校教育集团举办的教育研讨会上，成都市七中育才学校水井坊校区校长助理叶德元的博物馆课令人印象深刻。

“小小解说员”“文物模仿”“梦想博物馆”，教学形式丰富多彩，提升学生的学习兴趣；互动环节活泼有趣，吸引学生投入参与……综合实践课带领学生走进成都博物馆、金沙遗址、杜甫草堂等，引导学生欣赏和挖掘文物背后的中华优秀传统文化内涵。

近年来，成都市七中育才学校坚持开门办思政课，推动思政课实践教学与学生社会实践活动、志愿服务活动结合，思政小课堂和社会大课堂结合，形成了三育多维课程思政创新体系。博物馆课程是其特色之一。

“把城市当课本，把博物馆当课堂。”成都市七中育才学校通过以天府文化为主线创设博物馆课程体系，让学生实现从了解到理解再到传承的教学效果。成都市七中育才学校水井坊校区常务副校长臧玲介绍，中华优秀传统文化校本课程充分开发利用博物馆资源，把课堂上抽象的知识生动地转化为学生易于接受的实物展览，更有亲和力和感染力，可以增进学生对祖国与家乡优秀传统文化的了解，增强文化认同和文化自信，促进学生综合素质发展和健康成长。

“教育引导学生把人生抱负落实到脚踏实地的实际行动中来，把学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标结合起来，立鸿鹄志，做奋斗者。”臧玲说。

引导、评价、实施，打通难点堵点

“这些内容初中老师已经讲过一些，现在再增加些深度也不难理解。”成都树德中学政治教研组组长、成都市特级教师饶玉萍上课时经常听到高中部的学生这样说。“我们到大学学了很多东西，有些让我们想起高中文科班的课堂。”而上大学的学生回校这样反映。

统筹推进大中小学思政课一体化建设，是一项重要工程。树德中学发挥高中作为基础学段承上启下的特点，以树德中学一校三区初高中为主体，联合四川大学和西南交通大学以及成都市实验小学和成都市龙江路小学，组建大中小思政课一体化建设项目组。项目组以立德树人为中心，以国家课程为基础，从经济与社会、政治与法治、文化与哲学、中国特色社会主义和人类命运共同体5个方面统一重构课程体系。

“为了增加区分度，体现进阶性，我们在各学段都有所侧重。”饶玉萍说，中国共产党的领导专题里，小学阶段就叫“童心向党”，初中阶段是“共产党好”，高中阶段是“解码中国共产党”。这样，在教学研讨时，思政课教师就知道每个学段侧重点的不同：小学阶段更强调感知现象，初中阶段要知其然，高中阶段要知其所以然，在大学阶段知其必然。

除了学校自发探索，成都市还用教育评价来引导和支撑思政课体系建设。

龙江路小学形成“家庭的好孩子、学校的好学生、社会的好公民——新三好”评价体系，同时，通过志愿服务评价，把爱国情、强国志、报国行自觉融入思政品德教育中，进而提升学生的综合素养。

近年来，成都市将教育评价作为引领教育改革发展的“指挥棒”，抓住教育评价的“牛鼻子”，先后实施教育均衡化、现代化监测评价。2020年，成都市以立德树人为根本任务，制定了《区（市）县“五育”并举教育质量综合评价实施方案》，从德智体美劳5个维度，提取33个核心要素科学构建评价指标体系，切实以“五育”并举破除唯分数、唯升学率的评价导向。

“单纯以学科考试成绩衡量教育质量的现状正逐步改变，影响学生一生的核心素养，如创造能力、实践能力、交流沟通合作等技能，正在得到越来越多的关注。”成都市委教工委委员、市教育局党组成员、市政府总督学陈蕾说。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 13 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)