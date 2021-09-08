新华社石家庄9月8日电（记者李继伟）为切实做好离校未就业残疾人毕业生就业帮扶工作，9月8日，中国残联与人社部、教育部在河北省石家庄市共同启动了2021年离校未就业残疾人毕业生专项帮扶活动。

活动以“助力梦想，智选未来”为主题，来自京津冀地区的50多家企业和数百名应往届高校残疾人毕业生对接了就业意向。活动期间，中国残联就业服务指导中心与北京外企人力资源服务有限公司、北京国华众联科技有限公司共同签约了“高校残疾人毕业生培训就业一体化服务”战略合作，北京外企人力资源服务有限公司和北京国华众联科技有限公司向中国残疾人福利基金会捐赠设立了高校残疾人毕业生培训就业专项基金。

据悉，2021年，应届高校残疾人毕业生是历年残疾人毕业生人数最多的一年。本次就业帮扶活动的开展，标志着全国离校未就业残疾人毕业生就业帮扶活动全面启动。“离校未就业残疾人大学生就业帮扶活动非常重要。”中国残联主席张海迪说，就业可以让残疾青年得到可持续发展，为国家奉献青春力量，也能实现个人美好理想，中国残联将以高度责任感配合相关部门解决残疾人就业问题，为更多残疾人创造光明前景。

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