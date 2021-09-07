原标题：开着“专线”送学忙

9月6日，武艳梦（左）和杨文刚在两人负责的校园公交专线公交车前合影（受访者供图）。

新学期伊始，昆明公交集团在昆明市主城区开行了多条“校园公交专线”，采取“一校一策”“一线一策”的方式为广大师生家长提供出行服务。

今年28岁的武艳梦和43岁的杨文刚是昆明公交集团的专职司机。自“校园公交专线”开通以来，两人在做好各自日常公交车驾驶工作之外，成为了固定搭档，在上下学时间负责苏家塘至文林小学间的“公交专线”的开行。

武艳梦担任“校园公交专线”的安全员，负责车辆消毒、测量体温、维持秩序等，还要做好乘车学生与家长、学校的安全交接工作。杨文刚作为专线司机，主要负责车辆的安全行驶。两人密切合作，保证乘车学生上下学途中的安全。对于“校园公交专线”的工作，武艳梦和杨文刚觉得这不仅能够减轻上下学时段城市交通拥堵，还能减轻家长接送孩子负担，两人的辛苦付出非常值得。

截至9月1日，昆明公交集团已先后开行了3批共计28条“校园公交专线”，新线路的客流需求信息仍在持续征集。

新华社发

(责编：李依环、温璐)