据新华社广州电 （记者徐弘毅、黄茜恬、刘明洋）粤港澳大湾区内地公立医疗机构招聘港澳中医师试点工作近日启动，将在广州、深圳、珠海首批试点招录12名港澳注册中医师。该试点工作是贯彻落实《粤港澳大湾区中医药高地建设方案（2020-2025）》的具体举措。

据试点工作相关会议通报，首批开展招聘港澳中医师试点的机构为广州、深圳、珠海3个城市的共7家中医医疗机构，具体包括广东省中医院（含珠海院区）、广东省第二中医院、广州中医药大学第一附属医院、深圳市中医院、深圳市中西医结合医院、深圳市宝安纯中医治疗医院、深圳市光明区中医药传承发展研究院。首批试点计划招录12名香港、澳门注册中医师。

此次招聘面向香港、澳门注册中医师，要求是香港、澳门永久性居民，符合在CEPA框架下允许具有在香港、澳门合法执业资格、且持有有效执业证明等赴内地开展行医的条件。同时，要求遵守宪法和相关法律，爱国爱港爱澳，具有良好的品行，具备与岗位需求相符的专业背景、工作能力和身体条件。

聘用待遇方面，此次试点明确经考核录用的，其职称考评、岗位聘用、考核奖惩、薪酬分配、管理使用等实行机构内同等待遇。

根据安排，各试点机构于8月31日前在本机构官方网站公布招聘公告，9月20日前完成报名，9月30日前完成资格审核，10月15日前完成考核录用并公布。

香港特区政府食物及卫生局（以下简称食卫局）表示欢迎相关安排。食卫局表示，特区政府一直与内地有关部门保持紧密联系，推动多项有利于大湾区中医药发展的措施。有关香港中医师具体招聘办法、聘用待遇及条件由相关医疗机构确定及公布，将根据实际落实情况考虑是否进一步扩大试点范围。

食卫局局长陈肇始表示，特区政府十分欢迎有关措施的正式实施，并感谢中央政府及广东省有关部门一直以来对香港中医药发展的大力支持。有关措施让香港中医师可进一步在国家医疗体系内工作，从而促进有关中医药的交流，同时让香港中医师尤其是年轻一代，有机会到大湾区内地城市发展。

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