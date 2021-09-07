本报北京9月6日电 （记者张贺）近期，按照全国“扫黄打非”办公室部署安排，各地“扫黄打非”部门深入开展“护苗2021”专项行动，在专项整治暑期文化市场的基础上，积极开展“护苗·开学季”活动，狠抓净化校园周边文化市场、打击侵权盗版教材教辅、清理网上有害不良信息、防止未成年人网络沉迷4项重点任务，为中小学秋季开学保驾护航。

全国“扫黄打非”办公室通报显示，2021年暑期，“扫黄打非”部门加强网上网下文化市场监管，并开展正面宣传教育，工作成效明显。7月和8月，全国累计查缴少儿类非法出版物52.3万件，查删网络有害信息12.6万余条，查办侵权盗版案件177起，并成功查处多起涉未成年人色情信息案件。各地建立一批“护苗”工作站，在学校、街道社区、图书馆、书城、农家书屋等场所，面向青少年和家长老师群体，开展 “青少年网络安全课”“法治课堂”等系列“绿书签”宣传教育活动2400多场次。

全国“扫黄打非”办公室负责人介绍，今秋开学季，“扫黄打非”部门将聚焦中小学生学习所使用的书籍材料及学习用品，常出入的校园周边文化经营场所，未成年人易接触、常使用的网站和应用等方面，落实“护苗”重点任务。

一是迅速开展少儿图书市场专项检查，依法严查各类侵权盗版行为，杜绝侵权盗版教材教辅流入校园。二是全面检查校园周边重点市场点位，重点查验出版物经营资质和出版物、相关印刷品、放映内容等是否存在夹杂“黄暴毒”等有害信息，对发现的非法出版物及有害内容一律依法处置。三是深层清理重点网站平台不良内容。组织力量加强网络巡查，及时协调执法部门深度清理重点网站平台上的对未成年人具有诱导性的不良内容。对发现的重点线索要扩线深挖，力争成案，依法惩处，加大对违法犯罪行为的打击力度。四是协同破解未成年人网络沉迷难题。会同出版管理等部门，加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，通过“净网直通车”工作机制监督网络产品和服务提供者履行预防未成年人沉迷网络的相关义务。

此外，为了加强宣传引导，各地“扫黄打非”部门结合本地实际，会同有关部门组织开展“开学第一课”等活动，把网络安全教育、防范校园欺凌及性侵害、抵制有害信息和不良文化、预防网络沉迷等主题融入其中，积极引导未成年人增强安全成长意识、提升自我保护能力。

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 13 版）

(责编：李依环、熊旭)