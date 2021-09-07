张烁

课程教材加强重大主题教育，是体现党和国家意志、落实国家事权的必然要求，是培根铸魂、培养社会主义合格建设者和可靠接班人的内在要求，是提高课程教材建设水平的本质要求

培根铸魂、启智增慧，是课程教材的题中之义。培“根”就是要打好中国底色，铸“魂”就是要植入红色基因

课程教材是育人的重要载体，直接关系人才培养的方向和质量，其内容和形式都应该集中体现党和国家的意志。近日，教育部研究制定了《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》等指导性文件，强化重大主题教育整体设计，增强课程教材育人功能，实现大中小学育人目标内容有序递进、螺旋上升。这是落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任时代新人的重要举措。

教材建设是实现为党育人、为国育才的重要保障，是最根本的铸魂工程。面对中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，教育必须不断适应时代变化和社会发展的现实要求，既要培育学生具有全球视野和世界眼光，更要厚植学生中华文化底蕴，增强学生做中国人的志气、骨气、底气，坚定不移听党话、跟党走，树立为中国特色社会主义伟大事业接续奋斗的理想信念。由此而言，课程教材加强重大主题教育，是体现党和国家意志、落实国家事权的必然要求，是培根铸魂、培养社会主义合格建设者和可靠接班人的内在要求，是提高课程教材建设水平的本质要求。

重大主题教育进课程教材，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为基本遵循。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，要让学生全面准确理解和把握精髓，就必须在课程教材中明确“进什么”、规划“如何进”、引导“怎么教”。只有将习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到课程教材中，才能引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

重大主题教育进课程教材，要加强统筹设计。长期以来，课程教材中重大主题教育有所涉及，但不够系统、完善，存在碎片化现象，缺乏顶层设计。近期，教育部研究制定了系列重大主题进课程教材指南和指导纲要，正是为了使主题教育内容更加系统化，提升育人效果。比如，如何用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，如何让学生树立总体国家安全观，怎样解决“有教育无劳动”“有劳动无教育”等问题，如何赓续红色血脉等，相关进课程教材指南和指导纲要分别作出了系统规划。可以说，坚持目标导向、问题导向、素养导向，在选题、选材方面，做到了既系统全面又突出重点。

重大主题教育进课程教材，需要以有机融入为基本方式。重大主题涉及的概念、理论有的比较抽象，大中小学生尤其是义务教育阶段学生认知水平、生活经历有限，必须加以转化，不能简单照抄文件或贴标签。只有把握学生学习由具体到抽象、由感性到理性、由现象到本质的认知发展特点，注重讲故事与讲道理相结合、生动案例与抽象概念相结合，才能引导青少年学生理解“中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好”，并把这种认识融入世界观、人生观、价值观之中，体现在“强国有我”的行动中。

培根铸魂、启智增慧，是课程教材的题中之义。培“根”就是要打好中国底色，铸“魂”就是要植入红色基因。当前，重大主题教育的“责任书”已经明确，“路线图”十分清晰，各级党委政府和教育主管部门应以只争朝夕、时不我待的精神，尽快部署学校在课程教材、教育教学等育人环节全方位落实，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 07 版）

(责编：李依环、熊旭)