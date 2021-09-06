大家庭部分教师回到大余小学祝朱以勋老人教师节快乐。 朱志庚 摄

中新网徐州9月6日电 题：江苏睢宁教育世家痴迷环保教育 一家五代26人扎根乡村当老师

作者 朱志庚 顾士刚

“长大后我就成了你，才知道那个讲台举起的是别人，奉献的是自己……”听着熟悉的旋律，江苏省睢宁县邱集镇大余小学82岁的老校长朱以勋心中倍感自豪，一曲歌词道不完他从教47年的温暖回忆。三尺讲台传承五代人，朱以勋大家庭26人一生甘当“教书先生”。教师节前夕，朱以勋老人带领儿孙们回到大余小学重温教育初心。

走进校门，一块印刻着红色“爱”字的石碑进入眼帘，上面还有“爱国、爱和平、爱大自然”的诠释。校园里到处是绿植，顺着林荫小道绕着教学楼一侧前行，犹如进入了植物园，有桑树、榆树、槐树等常见树，也有合欢、朴树、垂丝海棠、水杉等特色品种。每种树木的枝杈上还挂着铭牌，介绍树种类别以及科普知识。树林边小桥流水为园林增添了一丝灵动，水面上的睡莲楚楚动人，与河边红色的彼岸花相映成景，别有一番韵味。林中曲径通幽处，传来多种鸟儿的鸣声。

听到朱以勋的呼唤，院内的鸽子纷纷围拢而来。 朱志庚 摄

1982年元旦前后的一个雪后早晨，朱以勋带领全校师生把教室前面空地上的雪清理出来，把自己准备好的馒头、煎饼等让学生们掰碎撒在空地上，然后老师与学生一起上了一堂《雪中鸟儿吃得真高兴》作文写生课。这次活动让学生亲自播“种”、亲眼观察、亲身体验、师生同写。

1982年3月，朱以勋带领全校师生向睢宁全县中小学生发出《爱益虫、鸟、兽倡议书》，得到全县师生热烈响应。同年4月，大余小学向徐州市中小学生发出倡议。1984年4月，大余小学向全国中小学生发出倡议。

占地30亩地的大余小学俨然一个原始森林公园。 朱志庚 摄

以往在农村，孩子们在课余时间不时会有捉青蛙、捣鸟窝等不好的做法。为了教育孩子们树立爱鸟护鸟绿色环保意识，朱以勋探索创新教育课程——给鸟(动物)评功发奖：鸟儿美，鸟儿吃害虫……通过实践活动培养学生爱鸟兽虫鱼等动物的生态环保理念，种下“绿色”，撒播爱的“种子”。

朱以勋的大女儿朱春华、二女儿朱淑梅、儿子朱淑君都曾是大余小学的学生，受父亲影响很大。“有一次，父亲把妈妈卖油菜籽的钱‘偷’去买木头做鸟箱了，当时妈妈非常生气，那钱是准备买电风扇的。但我和姐姐、弟弟都支持父亲，说我们不怕热。”接过父亲教鞭的朱淑梅现在也是大余小学的教师，提起父亲的“糗事”，仍然历历在目。在父亲的耳濡目染下，她和姐姐、弟弟许下心愿，一生执守三尺讲台。

教学楼墙体上挂着成排的陶罐，这是师生们为鸟儿做的家。 朱志庚 摄

发生在1984年11月19日的一件事，令65岁的原大余小学教师邵统凡至今记忆犹新。那天中午放学回家的路上，他看到大余村的谷场上围了很多人，朱以勋校长正在苦劝两个用网子逮黄鼠狼的外地年轻人。经过大半小时的苦劝，两人才收起工具，朱校长又把两人带到自家吃午饭，并给两个人50元的路费。当时那两人就感动地丢弃工具，并表示再也不干此类事。“那时的工资才几个钱呀，朱以勋校长是我一辈子学习的榜样。”邵统凡说。

校园内一栋造型别致的小鸟医院“和平阁”，是师生们为鸟儿看病的地方。 朱志庚 摄

1985年5月4日早晨，中央人民广播电台播出大余小学向世界发出的《愿全球和平昌盛鸟语花香倡议书》，国内外几十家报刊纷纷跟进报道。有10多个国家830个团体数万人在倡议书上、百米绿绸布上签名盖章。

“我爷爷、伯父都是从事乡村私塾教育的，父亲在原睢城乡和平小学教书30多年。受家庭的影响，我和两个弟弟也从事教育事业。”忆起曾经的教学生涯，朱以勋深情地说，“走上讲台才明白‘师者，传道授业解惑’的真正意义。同时，我更要传播大爱，教育引导乡村孩子自觉保护环境、爱护地球。”

大余小学被授予中国中小学绿色教育行动试点学校铜牌。 朱志庚 摄

多年来，朱以勋带领师生考察本地的野生动植物资源的种类、数量、功能、贡献，带领学生们制作千余只人工招鸟巢箱、兽窝，让野生鸟、兽越夜过冬，防御雨雪，繁育后代。自己出钱成立小鸟、小兽医疗队，给病鸟、兽、虫、鱼治病、治伤，再放回大自然。师生们把死亡的鸟、兽、虫、鱼等做成标本3000多件，为学校节省了大量资金。

1991年，大余小学被确立为江苏省省级环境教育试点学校。1998年，教育部、世界自然基金会以及英国石油公司三家单位为大余小学授予“中国中小学绿色教育行动试点学校”铜牌。2001年1月，大余小学再被中共江苏省委宣传部、江苏省教育厅和江苏省环境保护厅确立为“江苏省环境教育基地”。从1991年开始，中央电视台《人与自然》等栏目5次专门到大余小学拍摄专题片。

访者参观大余小学动物标本陈列馆。 朱志庚 摄

2018年，大余小学转型升级，成为“睢宁县大余环保教育基地”。校园设置了多个环境教育发展历程展览室，分别以地球、森林、鸟类、兽类、海洋、垃圾分类等多个主题进行专题展示，对睢宁当地乃至周边地区广大学生进行自然环境保护教育。

“父亲对乡村教育的执着、坚持和奉献精神，是我们做老师、做子女永远的学习榜样。”朱淑君骄傲地说，他现在是环保教育基地的解说员，继续转播父亲的环保理念，让更多的孩子从小养成良好习惯，为保护大自然贡献一份力量。

朱淑君作为环保教育基地的解说员，为各地参观学习者讲解环保知识。 朱志庚 摄

如今，朱以勋这个大家庭里，教龄超过30年的有5人，教书育人的接力棒已经传到了孙子辈们的手中。孙子朱宇阳作为年轻一辈的代表，他已在乡村幼儿园工作近6年。“上大学的时候，也曾想过到大城市发展，但是爷爷、姑姑、父母都是乡村教师，他们的默默付出感动了我，毕业后我还是选择回了老家。”朱宇阳说，在教学过程中，会给孩子们讲爷爷爱鸟护鸟的故事，宣传绿色环保理念。

孙女朱雨辰在宿迁黄河小学教语文，已有八九个年头。由于从小深受爷爷朱以勋环保理念的影响，朱雨辰在教学中也非常注重环境教育，曾经带领学生们来到大余小学现场感受环境保护的魅力。“爷爷是我前进的灯塔，所以长大后我也成了他。”

据睢宁县邱集镇小学中心校副校长倪四海介绍，朱以勋大家庭五代人里出了26名教师，为乡村教育作出了很大贡献。1994年9月，江苏省教育工会授予朱以勋家庭“优秀教育世家”奖牌。

面对未来，朱以勋说：“我教育孩子要继续扎根农村，一代一代把我们家的家风传承下去。毕竟，一个人可以走得很快，一群人才可以走得很远。”(完)

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