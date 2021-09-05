张 烁

近期，教育部再次启动银龄教师讲学计划，向社会招募4500名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等，到农村义务教育学校支教。此举既能很好地发挥退休教师余热，也能通过他们的传帮带，带动所在学校师资水平和教学质量的整体提升，可谓一举多得，是推进教育均衡发展的有益探索。

经过多年发展，农村义务教育学校办学条件有了巨大改变，尤其办学“硬件”改善较大。但是，教育不均衡问题依然突出，集中体现在“软件”上——农村义务教育学校师资整体水平与发达地区有较大差距。银龄教师讲学计划的启动，让人们看到了解决问题的又一新途径。

按照“需求为本、形式灵活”的原则，2018年至2020年，教育部面向社会公开招募了1万名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学，带动提升受援学校的教育教学和管理水平。

2020年，教育部启动实施高校银龄教师支援西部计划，首批试点3所高校，2021年扩大到西部10所高校。受援高校成立由党委主要领导任组长的工作领导小组，学校每学期定期召开座谈会，听取银龄教师关于学校发展、学科建设等方面的意见建议，不少银龄教师为学校的教学管理“把脉问诊、对症开方”，成为受援学校发展的高参。高校银龄教师支援西部计划为受援高校提供了宝贵的智力资源，有效缓解了受援学校师资总量不足、结构不合理、总体水平不高等问题，提升了学校立德树人、队伍建设和科研创新的能力，助力西部高等教育规模快速发展，为西部地区经济社会发展提供人才支持和智力支撑。

我国每年有大量教师退休，他们为教育事业奉献了大半生。许多教师退休后，对教育依然满怀赤诚热爱，他们希望有新的机会为教育事业继续发挥光和热。从各地退休教师踊跃报名的情况看，银龄教师讲学计划深得广大退休教师拥护支持。

实施好银龄教师讲学计划，既要选得好，把优秀的退休教师选出来；更要用得好，努力为教师们的工作、学习、生活等提供便利条件。在政治上要关心他们，对于贡献突出的教师，同其他在任教师一样，给予应有的奖励和荣誉；在业务上要支持他们，积极创造条件，充分发挥好他们对青年教师的传帮带作用；在生活上要关心他们，切实解决好交通、住宿、医疗等实际问题，让他们身体健康、心情愉快地开展工作。

当前，我国已经进入老龄化社会，老龄事业已明确纳入经济社会发展总体规划和可持续发展战略。银龄教师讲学计划搭建了退休教师老有所为的广阔平台，形成了多赢的良好局面。

《 人民日报 》（ 2021年09月05日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)