原标题：陕西：驻村干部给娃娃讲起了新冠病毒

“你们看，如果把这个新冠肺炎病毒表面皇冠样的突起看作钥匙，那么，我们口腔和鼻腔黏膜细胞上的ACE2蛋白就是一把锁，这些突起可以一对一地插入ACE2锁孔，从而打开了病毒通往细胞内的大门，引发新冠病毒感染……”这是陕西省科技厅驻村选调生赵志英前不久在安康市紫阳县双坪村村委会会议室里，为放暑假的学生讲述新冠肺炎病毒感染人体的“前世今生”。

“我第一次认识到除了课堂学习还有如此美妙的知识，科普讲座让我意识到疫苗接种的重要性，了解无人机的分类和作用，明白了航空母舰对维护国家安全的重要意义……”紫阳县双坪村六年级学生张武俊说。

现场听课孩子们的神情因为认识病毒而兴奋，又因害怕感染而紧张。“原来新冠病毒是这样搞破坏的，幸亏咱有疫苗，我要回去告诉家人快去打疫苗。”“老师，我奶奶68岁了，还能不能打疫苗？”…… 科普讲座交流环节气氛异常热烈。

“知识的力量”科普讲座发起人、陕西省工信厅驻汉中市城固县杨家坡村选调生魏谦笑说：“我们走访入户的时候，村里的小朋友很喜欢听我们讲故事，于是大家各自发挥优势，联动开展暑期空中课堂，为村里的学生搭建一个拓展视野的公益平台。”

这场“知识的力量”暑期空中课堂是由陕西省在村任职的博士选调生们携手发起的一项助学活动，自7月28日开讲以来，已邀请来自清华大学、北京大学、浙江大学等高校博士，分别带来了“中国航空发展史”“不苦的药不疼的针”“空中机器人—无人机”等10期科普讲座，并在汉中市城固县杨家坡村、安康市紫阳县双坪村、延安市延长县发旗村、榆林市靖边县羊圈湾村等陕西10个地市15个村同步开展，覆盖农村在学学生近千人次。

“孩子们在村里就能享受到这么优质的教育资源，真是幸福且幸运！15个村联动开展的模式正是不同单位资源联享的生动实践，这种做法很值得推广！”紫阳县县委组织部电教处主任毛润说。

陕西省科技厅一级调研员、紫阳县双坪村第一书记张薇表示，“青少年人群也是我们在村工作重点关注的群体，针对孩子们量身定制的这场跨专业科普活动，让高冷的科学知识‘飞入寻常百姓家’，有利于培养孩子们热爱科学、学习科学、崇尚科学的兴趣和习惯，逐步构筑起一道抵御‘伪科学’的防火墙。”

(责编：郝孟佳、熊旭)