人民网北京9月2日电 1日上午，中央民族大学丰台校区启用揭牌仪式在新落成的丰台校区隆重举行。中央民族大学党委书记张京泽表示，经过十余年的不懈努力，承载了无数民大人希望与梦想的新校区建设，终于从蓝图变成了现实。

张京泽说，新校区开启的不仅仅是校门和楼门，开启的更是学校事业发展新起点和新征程。“未来，民大人更将凝心聚力、攻坚克难、开拓创新，谱写学校事业发展的新篇章，创造学校事业发展的新辉煌。”

中央民族大学党委副书记、校长郭广生表示，要持之以恒、乘势而上、积极作为、继续建设好丰台校区，把丰台校区建设成为高质量的经典工程样板工程；要科学管理，运行好、管理好丰台校区，真正把丰台校区打造成为展示学校形象的新窗口，打造成为学校铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论研究和民族问题决策咨询的重要基地、传承和弘扬各民族优秀文化的重要基地；要相互协作，提高政治意识和大局意识，把校园安全稳定和疫情防控主体责任压紧压实，工作做深做细，各部门要高度重视、相互协作，畅通沟通渠道，及时解决发现问题，确保丰台校区运行安全稳定。

据悉，中央民族大学丰台校区位于丰台区王佐镇，占地面积约80.4万平方米，总建筑规模约64万平方米。目前，第一、二组团已完工，可满足今年9月第一批5000多名学生的入住条件。第三组团已于今年4月正式开工，目前已完成主体结构。

未来两年，丰台校区第三、第四组团及公租房建设项目也将陆续建成投入使用，届时将有12000多名各民族学子共同在丰台校区学习和生活。建成后的丰台校区，兼容各种学历层次，将是一所功能齐全、标准化、现代化的校园，主要发展应用学科、新兴交叉学科以及新建科研平台，充分服务于丰台区构建首都商务新区、科技创新和金融服务的融合发展区的需求。

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