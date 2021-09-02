原标题：31岁村小校长迎来23个“宝”

9月1日清晨，在甘肃天水市秦安县大山深处山腰里的陇城镇山王小学，31岁的杨刚在干净整洁的校园满怀憧憬地等待着学生的到来。

这是杨刚担任山王小学校长后的第一次“公开亮相”。这一天他迎来了23名“新宝贝”——14名一年级新生和9名幼儿园新生。这学期，全校学生增加到83人。

初次担任校长，长着一张“娃娃脸”的杨刚有点担心自己不能胜任。“我是山王村的女婿，干不好没脸见人。”妻子就是山王村人，杨刚希望能给乡亲们留下好印象，便对自己的要求更高了。

和杨刚一样，即将担任一年级班主任的李晓慧也有些兴奋。她今年22岁，2020年从兰州城市学院毕业后，通过招考，成为一名乡村教师。对工作才半年时间的李晓慧而言，担任一年级小学生的班主任，是个挑战。

为了迎接新学期，杨刚、李晓慧及其他3名本学年需要在山王小学“走教”的教师提前组织教研会，就“如何上好课”“如何备好课”“如何保障校园安全”“如何开展校园文化活动”进行深入探讨。杨刚还提前来到学校，熟悉校园环境、布置新冠肺炎疫情防控工作、给学生报名。

9月1日清晨，他更是早早起床，把教案和工作计划反复看了好几遍。早上7点，山王小学的5名教师集体从陇城教育园区乘第一班车出发，前往学校迎接学生。他们用风车、塑料花等把校舍布置一新，到校后又抄起清洁工具，将校园彻底打扫了一遍。8点过后，幼儿园及一至四年级的学生陆续到校（山王小学目前只有4个年级——记者注），坐在了宽敞明亮的教室里。

开学第一天，李晓慧给一年级学生上了语文课，教他们朗读《上学歌》；又给四年级学生上了数学课。其间，一名新生因为在课堂上坐不住而号啕大哭起来，李晓慧安慰了好一会儿，但效果不理想，便又通知这名学生的父母来学校陪伴。

这一天，杨刚几乎忙得“脚不沾地”，他不仅要给三四年级上英语课，还要去各班教室看一看，协调其他教师带着学生收看《开学第一课》。大课间时，杨刚又根据学生身高重新排列了课间操队形。一年级新生不会做操，有些高年级学生因为过了一个暑假里忘了不少动作，他只好挨个指导。

作为陇城学区第一名90后校长，杨刚想做出点成绩。他坦言，自己就是土生土长的陇城人，但此前在择业问题上，曾更倾向于城市。陇城镇距离秦安县有70公里路程，是全县最偏远的乡镇，留在这里就等于选择了“孤独”与“寂寞”。

陇城教育园区的建成投用，让杨刚安下了心。自2014年以来，秦安县多方筹措资金，建成集食宿、办公、管理于一体的陇城教育园区，为乡村教师解决了住房问题；同时，创新实施“走教”教学模式——教师下班后住在位于镇上的教育园区、白天乘校车去教学点“走教”，有效提升了学区教育质量。

在陇城教育园区，教师生活有保障，工作有奔头。大学毕业后，英语教育专业科班出身的杨刚没带一丝犹豫，就选择回到自己的家乡。

短短几年的教学生涯，杨刚在不断进步。“老师们都住在园区，每周二、周四的晚上，大家都会按学科开展教研活动。听的多了、学的多了，我从一个‘小透明’慢慢变成了活跃分子。”在良好的教研氛围中，杨刚不仅教学水平显著提升，还与同事建立了友谊，“每天带着快乐上讲台”。

家在秦安县城的李晓慧也是奔着“走教”来陇城学区的。她考事业单位教师岗位时名列全县第十名，原本可以优先选择去县城周边学校任教，但考虑到自身职业成长，便决定来陇城“取取经”。

随着像李晓慧这样的新鲜“血液”持续输入，秦安县大山里的校园一天天在发生着变化。杨刚告诉记者一个好消息：因为“走教”，来山王村的年轻老师多了，学校的教学水平比之前好了很多，很多村民也愿意把孩子送到这里读书。

开学第一天，在杨刚等教师的精心呵护下，琅琅读书声、欢快的音乐声从山王小学传来，小村庄平添了很多生机，年轻教师满怀信心，要把这些“宝贝”培养成祖国未来的栋梁。

本报秦安9月1日电

中青报·中青网记者 马富春 王豪

(责编：郝孟佳、温璐)