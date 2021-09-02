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《教育督导问责办法》9月1日起实施

六类情形将被问责

本报记者  丁雅诵  闫伊乔
2021年09月02日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　《教育督导问责办法》日前印发，并于9月1日起实施。“十次督导，不如一次问责。长期以来，教育督导之所以不能充分发挥作用，最主要的原因在于问责跟不上。”国务院教育督导委员会办公室主任、教育部教育督导局局长田祖荫表示，要让督导“长牙齿”真正落地，必须制定专门的问责办法。

　　据介绍，此次问责办法明确的问责内容，主要包括六类情形：一是贯彻落实党的教育方针和党中央、国务院教育决策部署不坚决不彻底；二是履行教育职责不到位；三是教育攻坚任务完成严重滞后；四是办学行为不规范；五是教育教学质量下降；六是安全问题较多或拒不接受教育督导。问责办法还明确，被督导单位的主管部门要指导督促被督导单位落实整改意见，整改不力要负连带责任。

　　针对社会广泛关注的“双减”问题，问责办法明确，未按要求加强各类学校和其他教育机构管理，存在超标超前培训、虚假宣传、超期收费等违法违规行为，侵害师生合法权益，出现教师师德严重失范、学生欺凌等危害学生身心健康情况或重大负面舆情的，应当予以问责。田祖荫介绍，2021年，“双减”和“五项管理”（手机、睡眠、读物、作业、体质管理）成为督导“一号工程”，5月至7月，各地共组织责任督学27.5万人次，到24.8万所学校开展督导，基本实现了全覆盖。

　　“问责办法的问责情形不仅涵盖了地方各级政府、各类学校及其相关负责人等被督导对象，也涵盖了督学和教育督导机构工作人员，为督学划出一道道清晰可见的高压线。”国家督学、首都师范大学副校长杨志成表示。

　　本版制图：张丹峰 


　　《 人民日报 》（ 2021年09月02日 12 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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