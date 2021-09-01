清华大学五道口金融学院学生实践团队暑期走进甘肃渭源。（清华大学供图）

人民网北京9月1日电 刚刚过去的这个暑假，清华大学五道口金融学院研究生团总支组成多支实践支队，在“聚焦双循环、助力新乡村”的实践主题下，奔赴祖国各地，深入国家重点战略需求、重点行业、关键领域和基层一线了解发展形势，努力在社会实践中“受教育、长才干、作贡献”。

曾经被称为"苦瘠甲天下" 的深度贫困县——甘肃省定西市渭源县，今年暑假迎来了这支实践团甘肃渭源支队的同学们。2020年2月，渭源退出贫困县序列，并被确定为全国脱贫攻坚交流基地。同学们亲身走进村社，深度采访了当地群众，聆听他们的脱贫故事，从中也获得了深刻的体会。

实践团学生与王永林及其家人合影。（清华大学供图）

经过采访，同学们被王永林、王双有等人带领全村脱贫致富的事迹所打动。据悉，王永林是渭源县田家河乡元古堆村元二社的社长。曾经，他们一家四口年收入不足5000元；而在2020年，他们的家庭总收入已经超过10万元。近年来，他在村子里率先尝试做土豆粉、种植百合、栽种羊肚菌等农产品产业。有了“第一个吃螃蟹的人”，全村人纷纷投身农业种植产业，不少村民都走上了勤劳致富的道路。

王双有是五竹镇鹿鸣村合作养殖社的社长。从2015年开始采用活箱养殖法购入的5箱蜂，发展到2020年的70多箱，对蜜蜂系统的观察、记录与研究让他的养蜂事业扩大到当初的15倍，王双有已成为当地“先富带动后富”的领头人。如今，他不仅参加农产品展览大会，还前往清华大学继续教育学院接受成人教育，作为专家指导村政府发展养蜂产业，还通过快手和抖音账号进行推广和直播。在他和全村的努力下，2020年整个村子全面脱贫，生活不断向前。

采访结束后，实践团学生和王永林、王双有握手道别。“他们的手掌硕大有力，紧紧的包裹着我们的手；有些粗糙、布满老茧的手掌下，传来太阳下黄土地的温度......”实践团学生说，如果要赋予这双手任何象征意义，那无疑它是幸福的保票——王永林用它握着犁、把着锹，一往无前，开辟前人未曾涉足的天地；王双有用它挖出一条通路，把滋润的蜂蜜带给同村的人们，共同实现精彩的小康。

“此次实践，我们有幸感受到了元古堆村和鹿鸣村成功脱贫的喜悦。未来的学习和人生道路上，我们想要走得更远、看得更广，因为无数的人们都与我们有关，无穷的远方孕育着无限的幸福。”一位实践团学生在实践心得中写到。

(责编：李依环、邹菁)