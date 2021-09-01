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宁夏：每年动员万名青年人才助力乡村振兴

2021年09月01日09:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社银川8月28日电  （记者杨稳玺）记者近日从宁夏回族自治区团委获悉，为助力乡村振兴，宁夏将每年组织动员10000名各级各类青年人才深入乡村，参与乡村产业发展、基础设施升级、生态环境改善、乡风文明提升等，助力乡村振兴。

　　宁夏将围绕基础教育质量提升行动，持续实施博士服务团、研究生支教团项目，吸引更多青年到基层开展基础教育工作，开展青少年宫文艺课程进农村等活动，提升农村青少年文化素质；围绕百万移民致富提升行动，持续实施“三支一扶”、大学生志愿服务西部计划，重点在移民搬迁社区开展暑期儿童看护、托管等农村社会工作和志愿服务；大力开展大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，引导青年参与乡村医疗卫生、基层社会管理等领域的工作，通过在乡村开展健康知识宣传、基层联防联控、义诊等活动，把健康和关怀送到乡村、农户、田间、地头。

　　此外，宁夏还将深入推进科技特派员制度，要求各高校、科研院所等部门积极支持科研人员兼职或者离岗开展创新创业服务，鼓励专业技术人才创办涉农企业，并充分发挥东西部协作机制作用，吸引区外技术人员来宁夏开展农业科技服务。支持宁夏大学、宁夏葡萄酒与防沙治沙学院等院校开展农林牧渔等涉农人才培养，结合宁夏重点产业发展，加强相关学科建设，增强科研创新能力，支持开展院地、院企合作，促进农业科技成果转化。

(责编：郝孟佳、温璐)

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