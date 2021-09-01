原标题：海娃之家：让爱陪你长大

摊开浙江省宁波市的地图，北仑区郭巨街道在最东角上，三面环海。这里生活着一群孩子，或者留守，或者家处困境，但他们有一个共同的家——海娃之家。

“杨芳阿姨，我数学考了97分！”郭巨街道东港社区副主任郑杨芳敲开一户居民的门，还没看清楚人影，怀里就扑进一个欢呼雀跃的“小黑娃”。

“小黑娃”名叫浩浩，是一名即将升入二年级的小学生。以前的他，身板小，不爱笑。他小小的家里挤着三代人——母亲身体不好，父亲离家打工，外祖父母已至耄耋之年。在养育孩子上，家人心有余而力不足。

在郭巨街道，留守儿童200多名，困境儿童就有近40名。该怎么帮助他们？

“社区的关爱和帮助不能缺位。”郑杨芳始终关注着这个群体。2017年4月，海娃之家在东港社区成立。

海娃，海边的孩子。从此，海娃之家成了浩浩和小伙伴们的第二个“家”。

爸爸去世后，瀚瀚就开始害怕黑夜。但他很懂事，从不向爷爷奶奶倾诉，成绩也总处在班级前列。早已回到湖北娘家的母亲极少关心孩子，甚至借机把瀚瀚带回湖北，打算让上初中的他辍学打工。郑杨芳得知后，急忙扔下手头工作坐火车赶去湖北，好说歹说才把翰翰带回宁波。

然而，瀚瀚对黑夜的恐惧让郑杨芳意识到，仅靠社区的力量还不够，需要更多的专业人士参与进来。2018年9月，海娃之家和周边8家基层党组织建立起公益党建联盟，共同打造了一个成长指导、家庭教育、社会实践的多元平台。学校、企业、社会组织和社区一起对海娃们开始了精准帮扶。

如今，公益党建联盟的爱心已经渗入了海娃们的每一个小日子：成为小学生前，联盟发起点亮书桌活动，准备了全套的开学礼包；心情不好时，心理咨询师们就是最佳的倾听者；疫情期间，大学生志愿者们上门做网课系统演示……

每当别人问宸宸在哪儿最开心时，他总会大声地回答：“海娃农场！”宸宸现在读小学，在他很小的时候，母亲离开了家。他爸爸一下班就玩手机，父子俩待在一起的时间少得可怜。

2019年的儿童节，海娃之家开启了海娃农场公益项目。宸宸也去了，拉上了爸爸和奶奶。他拿着分到的秧苗，认真地挖坑、播种，爸爸则浇水、施肥，合作得亲密无间。

“很多海娃的父母存在着与孩子不沟通、不会沟通的问题。随手把孩子扔给老一辈是常态。”东港社区党委书记王英介绍，社区携手公益伙伴，在街道的百亩花田建起了海娃农场。在这里，父母与孩子牵手劳作，拉进了心灵的距离，促进了亲子沟通。

除了实践课，海娃之家还定期邀请教师、心理咨询师等各类专业人士来开设家长讲座，有引进国外先进育儿理念的知识讲座，有主题是“怎么当父母”的系列课题，还有开学前如何帮助孩子适应校园生活的衔接课程。

今年3月26日，北仑区启动建设儿童友好城区，将儿童友好理念融入公共政策制定、公共设施建设、公共服务供给，不断优化儿童生存发展的环境。仅郭巨街道就将根据每个社区、每个村的特色，在今年建成12家儿童之家。

“有了政策支持，海娃之家不仅能升级到2.0版本，还能将经验传播到整个街道，为更多孩子创造更适宜的成长空间。”郭巨街道妇联副主席张芬娜说。（记者 曾毅 通讯员 干杉杉）

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