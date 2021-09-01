原标题：未成年人防沉迷再加码 “标本兼治”是关键

近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏，一直是个棘手的社会问题。对未成年人的游戏时间，此前已有政策限制。2019年，有关部门便规定：每日22时至次日8时禁止未成年人使用网络游戏，未成年人在法定节假日玩游戏的时间不得超过3个小时，工作日每日不得超过一个半小时。

如今，政策限制进一步加码，体现出有关部门对该问题的重视。既然要防，就得追求“防得住”。众所周知，未成年人使用父母或其他成年人的身份信息规避防沉迷系统，并不是什么稀奇事。只有补上类似的漏洞，才能避免“上有政策，下有对策”的情况发生。

就现实而言，很多企业已有相应探索，比如接入公安实名校验、引入人脸识别技术、结合用户画像和大数据分析用户属性等。如果这些技术解决方案能够得到进一步的深化和普及，现存的“漏洞”就可能被一一堵住。

防止未成年人沉迷网络游戏是个系统工程，政策限制的主要作用在于“治标”。“治标”本身当然重要，但只有做到“标本兼治”，才能化解未成年人沉迷游戏背后的教育问题。限制未成年人游戏时间，只是解决问题的一小步，从根本上消除“沉迷”的种子，管住未成年人的心，才是社会各界的终极目标。毕竟，就算没了游戏，未成年人也可能会沉迷于其他事物，走向别的极端，要防止这样的事发生，校园教育和家庭教育还需共同发力。

除了必要的限制和监督外，春风化雨的教育引导同样重要。如何鼓励孩子利用好手中的时间，做更有价值意义的事情，很考验学校、家庭和社会的智慧。学校不能局限于把知识教给学生，家庭也不能仅仅满足孩子的物质需求。各界必须更多关注孩子的心理健康，对其多陪伴、多沟通、多换位思考，从而以积极的引导丰富其精神世界。就拿网络游戏来说，家长和学校与其“谈虎色变”，一味排斥，让孩子心生逆反，不如因势利导，把孩子对游戏和网络世界的兴趣，引向更有正面价值的领域，比如体育、艺术等。

最近几天，一则新闻令人心惊。福建厦门几个十几岁的辍学少年，洗劫了一家手机商店。这些孩子，其实和那些沉迷网络游戏的孩子一样，并非天性有问题，而是教育缺失的牺牲品。当学校和家庭未能尽到教育责任时，葬送的很可能是孩子们的未来。想方设法让学校和家庭的教育做到位，才能消除未成年人误入歧途的土壤。对此，社会还应有更深刻的思考。（默城）

(责编：温璐、熊旭)