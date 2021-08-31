人民网北京8月31日电 今年暑期，上海交通大学“青春向党 逐梦海疆”实践团日前来到海南省三沙市，前往永兴岛、琛航岛、赵述岛等岛礁，开展党史学习、植树净滩、行业报告等系列主题活动，在祖国的最南端上演了一堂实践育人“大思政课”。

上海交通大学实践团师生在“三沙1号”邮轮上合影。（学校供图）

上海交通大学马克思主义学院教授全林在永兴岛为实践团师生上了一场特别的党课。课后，实践团成员、马克思主义学院硕士生崔唯一谈到，这堂祖国最南端的党课学习别具意义，作为新时代青年党员，她将怀揣新时代“撸起袖子加油干”的闯劲和“敢教日月换新天”的拼劲，努力将个人“小我”融入国家和民族的“大我”。

被誉为“船舶设计大师”的上海交通大学船舶与海洋工程学院副教授何炎平，多年来扎根专业，深度参与了三沙的发展建设。此次暑期社会实践中，他为实践团成员分享了自己坚守强国使命，坚持投身“大海洋”的故事。对这位“造船人”而言，他希望每一条船都有新的进步，我国的造船业能够不断往前进。

上海交通大学实践团师生和校友在文昌发射场合影。（学校供图）

此外，实践团一行奔赴文昌航天发射场，近距离参访指挥中心、火箭垂直总装测试厂房和发射塔等建筑。师生们既受到了航天精神的感召，也为大国重器背后的中国速度、中国智慧与中国实力而感到振奋。据了解，上海交大有近30位校友在文昌发射场工作。他们以青春托举航天梦，与文昌发射场的建设、合练、首飞及重大任务一同成长，逐渐成为测发、测控、通信、勤保等各领域骨干。

有关负责人介绍，今年，上海交通大学共有910支实践团、超过12000人次学生参与社会实践，革命老区、乡村振兴一线、科技工作一线......他们走进全国超过200个市县的多个领域，躬身实践，践行青春足迹，也进一步坚定了自己的理想信念。

(责编：李依环、秦华)