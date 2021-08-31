原标题：义务教育学校将大幅压减考试次数

小学取消期中考试，初中期中期末考试成绩和初三下学期模拟考试成绩不得与升学挂钩，不得以任何名义设置重点班，不得按考试结果分班、排座位，教育行政部门要对义务教育学校逐一检查是否落实了作业“减负”，严禁校外培训机构面向义务教育阶段学生开展或与学校联合开展考试……新学期开学在即，昨日，教育部召开新闻发布会，围绕考试、作业等核心内容对“双减”工作提出一系列新要求。此外，国务院教育督导办还设立了“双减”举报平台，并将“双减”纳入省级政府履职督导评价。

小学取消期中考试

不得按考试结果分班排座位

教育部昨日印发《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（以下简称《通知》），明确小学一二年级不进行纸笔考试，义务教育其他年级由学校每学期组织一次期末考试，初中年级从不同学科的实际出发，可适当安排一次期中考试。各地不得面向小学各年级和初中非毕业年级组织区域性或跨校际的考试；学校和班级不得组织周考、月考、单元考试等其他各类考试，也不得以测试、测验、限时练习、学情调研等各种名义变相组织考试。初中毕业年级为适应学生毕业和升学需要，可在下学期正常完成课程教学任务后，在总复习阶段组织1-2次模拟考试，坚决禁止抢赶教学进度、提前结课备考。除初中学业水平考试外不得组织任何与升学挂钩的选拔性考试。

考试内容方面，期末考试命题要合理控制考试难度，不得超越国家课程标准和学校教学进度。注重考查基础知识、基本技能和教学目标达成情况，注重增加综合性、开放性、应用型、探究性试题比例，体现素质教育导向，不出偏题怪题，减少机械记忆性试题，防止试题难度过大。

考试结果方面，期中期末考试实行等级评价，一般分4至5个等级。考试结果不排名、不公布，以适当方式告知学生和家长，不得将考试结果在各类家长群传播。不得按考试结果给学生调整分班、排座位、“贴标签”；初中各学期期中期末考试成绩和初三下学期模拟考试成绩不得与升学挂钩。市、县级教育行政部门要建立义务教育学校考试日常监管制度，不得给学校下达升学指标，不得简单将考试结果作为评价学校的依据。严禁校外培训机构面向义务教育阶段学生开展或与学校联合开展考试。

杜绝重复性惩罚性作业

逐校检查是否落实作业减负

教育部指出，学校要把提高课堂教学质量作为核心任务。小学一年级要严格按照课程标准“零起点”教学，积极探索实施入学适应期过渡性活动课程。新学期开学后，义务教育学校要严格执行均衡编班的法律规定，不得以任何名义设置重点班，切实做到均衡配置师资。严格执行教学计划，不得随意增减课时、改变难度、调整进度，不得利用课后服务时间讲新课。严格执行作业管理规定，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长检查、批改作业，杜绝重复性、惩罚性作业，不得要求学生自批自改作业。

教育部强调，减轻义务教育学生过重作业负担是“双减”主要任务之一。各地各校务必高度重视，从把握功能、严控总量、提高质量、强化管理等方面抓好落实，坚决把过重作业负担压减下来。要强化学校作业管理主体责任，落实校长负责制。

教育行政部门要对义务教育学校逐一检查，重点检查是否制订了完善的作业管理办法，是否建立了作业总量调控和质量定期评价制度，是否做到了绝大多数学生能够在规定的时间内完成作业，是否建立了对学习有困难学生的辅导帮扶制度等。教育部已将上述要求列入教育督导重要内容和“双减”重点工作监测台账，并通过国家中小学网络云平台公开进行问卷调查，调查结果作为评判各地各校作业管理工作成效的重要参考依据。

教师参加课后服务可获补助

拟聘任退休教师等参与

教育部要求，学校课后服务要体现办学特色，充分挖掘教师潜力，既要为学有困难的学生答疑辅导、指导完成作业，又要开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，拓展学生学习空间，努力满足学生不同学习需求，切实增强课后服务的吸引力和有效性。要加强对家长和学生的宣传引导，促进学生更好地自愿选择回归校园参加课后服务。

要关心爱护教师，可统筹安排教师实行“弹性上下班”，对参加课后服务的教师给予相应补助。课后服务可以聘任退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者参与，并充分利用好少年宫、青少年活动中心等社会资源。

举措

“双减”举报平台

已收到八千多条举报

“双减”督导被国务院教育督导办列为2021年教育督导工作“一号工程”，也被纳入省级政府履职督导评价。国务院教育督导办还在多个平台开设了“双减”专门举报平台，接受群众对相关问题的举报。

今年7月，国务院教育督导委员会办公室印发专门通知，明确将省级政府及相关职能部门贯彻落实中央“双减”工作部署情况，包括“双减”纳入省（区、市）党委教育工作领导小组重点任务、结合实际制订实施方案、建立工作协调机制、“双减”工作成效和群众满意度等，作为督导评价的重点内容进行督查考评。国务院教育督导办将形成“双减”工作专项督导半月通报，印发各省政府办公厅并呈报中央有关领导同志，并开设“曝光台”，对该落实能落实而不落实的工作，或经多次通报仍整改不到位的典型问题，直接在有关媒体和网络上曝光，并依规启动问责程序。

国务院教育督导办在“微言教育”“中国教育督导”微信公众号和“中国教育发布”客户端开设举报专栏，受理群众对学生作业负担重、学校未依规开展课后服务和校外培训机构无证照培训、虚假宣传、超标超前培训、超期预收费、违规高收费、退费难等问题的实名举报。目前已收到8000多条举报。下一步，教育部将分省归集有效举报问题线索，按属地管理原则要求相关省份核查处理。(记者 雷嘉)

(责编：温璐、熊旭)