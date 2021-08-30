原标题：今年暑期成都全域推行“官方带娃”

尽管距离开学只剩不到10天的时间了，但四川省成都市市民金女士依然盼望着社区能再办一期托管班，这样她就能把家里的“神兽”再送进去，“收收心”。

金女士和丈夫都在国企上班。对这个双职工家庭来说，假期如何安顿孩子，是两口子特别焦虑的事情。

“虽然爷爷奶奶在家带娃，但是孩子经常不听老人的话，不想做作业，不想练琴，没有主动学习的积极性，天天‘躺平’。”说起孩子刚放假那段时间的状态，金女士直叹气。两口子上班时常常心神不宁，加班的时候更是焦虑。

直到她从一个兴趣班的家长群里得知，社区要办托管班了，金女士顿感“欣喜”。7月初，她所在的成都市锦江区东光街道翡翠城社区启动了暑期托管服务。

金女士了解了托管班的时间安排、师资队伍，认为很适合自己的孩子，便把刚上完一年级的女儿送去。她笑称，自己是这轮托管班“第一批吃螃蟹的人”。

7月12日，成都市教育局、成都市委社治委、成都市文明办、共青团成都市委联合发文，在全市23个区（市、县）探索开展暑期托管服务。尽管过去成都一些地方已有托管班的零星探索，但此次大规模地推进，在成都市尚属首次。

这项旨在解决学生暑期“看护难”问题的工作，一个重要特征是官方背景。成都市打造了四个主体来解决看护难点，包括学校、社区、少年宫、青少年活动中心、乡村少年宫等，以及妇联、工会、关工委、企事业单位等组织（单位）。

市民们因此将成都市此轮暑期托管服务称为“官方带娃”。市民邬女士就是冲着“官方”背景来的，她说：“选择社区，是因为相信社区。”

金女士则在作决定之前了解了一些情况：托管班的一位老师就是平常在社区搞社区教育的老师，居民们熟悉，也放心。更重要的是，她“对社区治理有信心”。

成都市启动此轮托管服务后，翡翠城社区组织人员用了两天时间开发了托管服务小程序，便于居民了解并报名。为此而新组建的一个微信群，一天时间就进来了198位家长。

翡翠城社区党委书记高香茹感受到了广大社区居民对托管服务的迫切需求。她透露，社区所在的锦江区教育部门发布了托管服务公告后，社区电话“快被打爆了”。在家长微信群，她隔一阵子就要发布托管服务筹备的最新进展。

数据显示，7月份成都市首批托管班开班的时候，全市有345个社区开办了518个托管班，提供基础性与拓展性的托管服务，首批报名的学生达11217名。

此外，成都市还有137所学校公布了托管方案，首批组织了347个托管班，报名学生7200余名。全市11个少年宫、74个青少年活动中心、8个乡村少年宫参与托管服务，提供了99类教育学习内容，设置了154门特色课程。

由学校、社区以及各团体、单位举办的这些托管班，组成了一张密集的“托管地图”。成都市教育局普通教育处工作人员王妍说，此轮托管服务，成都市全域推行，要求每个区（市、县）都要出台实施方案，并根据不同地方的实际情况来设计、实施。

7月中旬，成都市及23个区（市、县）的教育部门陆续发布完整的托管服务清单，罗列了各托管班的举办单位、联系人及联系电话，给了家长更多便捷的选择。一位家长看了“托管地图”后留言感叹，自己犯了“选择困难症”。

“量”有了，家长们还特别关心“质”。托管服务微信群建起来后，高香茹注意到，很多居民是抱着了解和观望的态度进群的，“这说明大家对托管服务的质量有期待”。

成都市教育局德育与宣传工作处处长杨忠斌表示，为了确保托管服务的质量，成都市打破学校局限，面向全市中小学、幼儿园公开招募了一批托管教师，探索“排课走校”模式，统筹调度教师资源，并对志愿参与托管服务的教师给予补助。

数据显示，成都全市有1364名教师参加了托管服务，当中不乏经验丰富的班主任、高级教师等。此外还有一批大学教师、专家、大学生等以志愿者的身份投身这项事业。

翡翠城社区的托管班设在社区的公共活动中心，里面有教室、阅览室等完善的配套设施。由于长期搞社区教育，社区凝聚了很多师资资源，也积累了不少社区教育的经验，因此今年的托管服务启动迅速，有条不紊。

和很多家长一样，金女士很关心托管的效果。第一天托管结束后，她就问女儿感受如何，女儿说很喜欢。第一期结束后，孩子还主动要求报名参加第二期。

对于托管班的管理，金女士感到很放心。她说，托管班的微信群里时不时地发布孩子上课的状态，老师们还会点评孩子的表现，这让家长心里很踏实。

从事教育行业的邬女士强调，家长们需要的是“有质量的托管”。她希望自己的孩子在假期能走出家门，在老师的带领下，在一个积极、健康的环境里，保持和小朋友的友好相处。

对于今年暑假孩子参加的托管班，邬女士认为达到了她的预期。“社区精心安排了课程，有运动、武术等，有静有动，老师还带着孩子们去附近的眼科医院体验医生职业，对孩子们认识社会很有帮助。”（记者 王鑫昕）

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