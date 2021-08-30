原标题：铁岭市母亲教育中心：用中华文化滋养人心

过完暑假，田萍（化名）的儿子小昌将迎来他的大学生活——他已被上海某高校哲学专业录取。谈及教育孩子的心得，田萍说：“孩子需要榜样，铁岭市母亲教育中心用中华文化滋养了我的内心，让我为孩子树立了好榜样。”

8年前，田萍离婚了，那段时期成了她与儿子的低谷期，小昌变得内向、不爱说话。2015年，忧心忡忡的田萍走进铁岭市母亲教育中心。在这里，她通过对中华文化的学习，懂得了“孝”是一切美好品德的芽儿，也是一个人生命成长的基础。

之后，她常带小昌回到孩子爷爷奶奶身边尽孝。慢慢地，小昌变得体贴懂事，并考上理想的大学。田萍很感谢母亲教育中心在她低谷时期给予的鼓励和帮助。

2013年，曾有20年从教和20多年从政经历的王淑荣，在退休后创办了这一非营利性社会公益组织——铁岭市母亲教育中心，通过课堂培训及到社区、学校、企业和机关单位举办讲座，增强母亲的教育意识，促进家庭和谐。

谈及创办该中心的初衷，王淑荣说：“在教师生涯中，我遇到很多孩子因家庭教育缺失而误入歧途。我认为，要想改变孩子，必须首先改变家长，建设家庭、建立家教、端正家风。而在整个家庭或家族中，母亲是核心，有教育家曾经说‘教育了母亲，就是教育了整个家庭’。”

铁岭市母亲教育中心有家庭建设文化走廊、青芽儿读书会、幸福自习室、党建阅览室、文化大课堂等。通过多年实践，该中心已探索出系统性课程体系，包括原生家庭的根本教育、童蒙养正的筑基教育、儿童少年的美德教育、青年学子的励志教育等。课程以中华优秀传统文化为教学主旨，并融合革命文化和社会主义先进文化，即用中华文化的智慧和力量实现化育人心和唤醒生命的教育目标。

6年前，本科生张亮（化名）因沉迷游戏导致多门考试挂科，其母亲带他来该中心寻求帮助。在这里，他重温了《了凡四训》等经典内容。培训过程中，老师的授课、学员的状态，特别是该中心志愿者的奉献精神，让他重拾学习信心、戒掉游戏瘾，后来考研成功。

目前正在读博士的张亮感概：“回忆这段经历，很感谢母亲教育中心这个平台。在这里，我在中华文化的智慧中笃定了志向、撑起了格局、放大了心量。”

“母亲教育作为以传承中华文化为使命的公益组织，正在以民间助手的身份参与政府的基层社会治理工作，期待发挥更大的社会效应和公益价值。”母亲教育中心负责人柴智介绍，从2019年开始，该中心不断走进机关单位、社区、学校、企业等，通过扩大公益服务范围，努力探索一条公益组织辅助政府解决基层实际问题的模式与路径。

目前，该中心是团辽宁省委、省妇联、团铁岭市委、市检察院等单位的挂牌志愿服务基地，也是中华炎黄文化研究会“中华优秀传统文化教育基地”和“家庭文化建设基地”。柴智表示，母亲教育中心通过创新与转化，将凝聚更多的社会力量，成为政府有力的好帮手。(记者 王晨)

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