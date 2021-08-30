人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

铁岭市母亲教育中心：用中华文化滋养人心

2021年08月30日08:22 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：铁岭市母亲教育中心：用中华文化滋养人心

　　过完暑假，田萍（化名）的儿子小昌将迎来他的大学生活——他已被上海某高校哲学专业录取。谈及教育孩子的心得，田萍说：“孩子需要榜样，铁岭市母亲教育中心用中华文化滋养了我的内心，让我为孩子树立了好榜样。”

　　8年前，田萍离婚了，那段时期成了她与儿子的低谷期，小昌变得内向、不爱说话。2015年，忧心忡忡的田萍走进铁岭市母亲教育中心。在这里，她通过对中华文化的学习，懂得了“孝”是一切美好品德的芽儿，也是一个人生命成长的基础。

　　之后，她常带小昌回到孩子爷爷奶奶身边尽孝。慢慢地，小昌变得体贴懂事，并考上理想的大学。田萍很感谢母亲教育中心在她低谷时期给予的鼓励和帮助。

　　2013年，曾有20年从教和20多年从政经历的王淑荣，在退休后创办了这一非营利性社会公益组织——铁岭市母亲教育中心，通过课堂培训及到社区、学校、企业和机关单位举办讲座，增强母亲的教育意识，促进家庭和谐。

　　谈及创办该中心的初衷，王淑荣说：“在教师生涯中，我遇到很多孩子因家庭教育缺失而误入歧途。我认为，要想改变孩子，必须首先改变家长，建设家庭、建立家教、端正家风。而在整个家庭或家族中，母亲是核心，有教育家曾经说‘教育了母亲，就是教育了整个家庭’。”

　　铁岭市母亲教育中心有家庭建设文化走廊、青芽儿读书会、幸福自习室、党建阅览室、文化大课堂等。通过多年实践，该中心已探索出系统性课程体系，包括原生家庭的根本教育、童蒙养正的筑基教育、儿童少年的美德教育、青年学子的励志教育等。课程以中华优秀传统文化为教学主旨，并融合革命文化和社会主义先进文化，即用中华文化的智慧和力量实现化育人心和唤醒生命的教育目标。

　　6年前，本科生张亮（化名）因沉迷游戏导致多门考试挂科，其母亲带他来该中心寻求帮助。在这里，他重温了《了凡四训》等经典内容。培训过程中，老师的授课、学员的状态，特别是该中心志愿者的奉献精神，让他重拾学习信心、戒掉游戏瘾，后来考研成功。

　　目前正在读博士的张亮感概：“回忆这段经历，很感谢母亲教育中心这个平台。在这里，我在中华文化的智慧中笃定了志向、撑起了格局、放大了心量。”

　　“母亲教育作为以传承中华文化为使命的公益组织，正在以民间助手的身份参与政府的基层社会治理工作，期待发挥更大的社会效应和公益价值。”母亲教育中心负责人柴智介绍，从2019年开始，该中心不断走进机关单位、社区、学校、企业等，通过扩大公益服务范围，努力探索一条公益组织辅助政府解决基层实际问题的模式与路径。

　　目前，该中心是团辽宁省委、省妇联、团铁岭市委、市检察院等单位的挂牌志愿服务基地，也是中华炎黄文化研究会“中华优秀传统文化教育基地”和“家庭文化建设基地”。柴智表示，母亲教育中心通过创新与转化，将凝聚更多的社会力量，成为政府有力的好帮手。(记者 王晨)

(责编：温璐、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部