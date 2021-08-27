原标题：让毕业生高质量就业，山西放大招

山西省2021届高校毕业生共有23.5万人，较去年增加0.3万人，再创历史新高。山西省委、省政府把做好毕业生就业工作作为当前重大政治任务，作为深入开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动之一，全力以赴，调动各方资源、凝聚最大合力，超常规推动落实毕业生“稳就业”“保就业”各项工作，努力实现毕业生更高质量就业。

线上线下结合推进毕业生就业

“从2018届毕业生至2021届毕业生，招聘会从1030场增至2488场，就业单位从2408家增至14241家，岗位从11.2万个增至78.92万个，岗位与毕业生比从12.5∶1提升至79∶1。”这是太原理工大学提供的一组数据，亮眼的数据得益于线上线下结合推进毕业生就业工作。

2020年，面对严峻的疫情防控形势和就业压力，山西省高校试水举办线上招聘会，2021年，多数高校的线上招聘会已经驾轻就熟，线上线下两条主渠道的建立与相互结合，为毕业生们开拓出了一片更大的就业空间。为促进2021届毕业生就业，山西省教育厅充分利用教育部“24365”招聘平台，目前已组织9场线上双选会，参与单位数、提供岗位数均创下历史新高；太原师范学院开展了“不忘初心 献礼百年”系列招聘会活动，基本实现了“线上招聘天天有，线下招聘周周办”。

开展有针对性的就业创业指导

6月5日，山西职业技术学院举行了首届生涯体验日，特地引进大型现场体验式生涯教育活动，面向全校学生开放。“活动以闯关模式进行，13个小关卡一步步引导参与体验的学生进行目标定位、自我探索、职业探索等。学生还可以通过现场问卷调查，了解到自己目前的生涯发展状况，并向在场老师进行咨询。”该校思政部副主任杨辉介绍。

生涯规划、就业指导、创业意识、创新思维……在山西，就业创业教育一直贯穿高等教育始终，且相关课程多为必修课。在此基础上，为助力毕业生就业，不少高校还和山西职业技术学院一样，开展了各类特色实践活动和有针对性的就业创业指导。如山西医科大学开展了“研究生考试”“国家公务员报考”“选调生报考”等多元化专题职业指导，并设立咨询室，为学生提供便利、个性化的咨询服务等；太原师范学院拨出6万元专项经费，开展了“就业创业大讲堂”活动，分门别类地对学生进行指导。

此外，山西省教育厅在全省高校开展的“百名校长进企业”活动正在如火如荼地进行。各高校坚持请进来、走出去，主动对接用人单位，不断深化校地、校企合作，通过精准对接帮助学生实现高质量就业。

“一对一”实施就业精准帮扶

“李老师，我被一家建筑集团录取啦！”今年3月的一天，山西工商学院老师李璐接到了学生小东从实习单位打来的电话，听到这句话时，她如释重负地说：“好好好，只要勤奋付出就有收获！”

“我们通过摸底为303名建档立卡、残疾、低保等家庭经济困难毕业生建立了就业帮扶档案，小东就是这些学生中的一员。”山西工商学院相关负责人介绍说，为帮助这些毕业生就业，学校启动了干部联系机制和学院包干制，学校领导牵头落实，指定专业老师进行“一对一”精准帮扶，还建立了校友、导师互帮互助沟通群，积极宣传国家及省市就业政策，动员全校职工推荐优质企业，开展专场招聘会进行岗位推送，加强就业心理辅导，申请发放求职补贴142.4万元，及时帮助这些毕业生解决就业难题。

无论是家庭经济困难还是就业困难，毕业生都能从就读高校获得帮助。按照“重点关注、重点推荐、重点服务”原则，山西医科大学开展了“一对一”联络，提供有针对性的分类帮扶和就业指导服务，还积极与太原市人社局沟通，为957名2021届毕业生申请到求职补贴资金95.7万元；太原师范学院拨出10万元专项经费，对“双困”毕业生从心理辅导、就业技能提升、经济援助、岗位推荐等各方面进行了全方位帮扶。

山西省教育厅还把挖潜、扩容作为缓解就业压力的关键一招，把应届毕业生作为主要征集对象，积极推进2021届大学生征兵工作；主动与相关单位对接，积极推动稳就业政策向高校毕业生重点倾斜，落实好党政机关、事业单位、国有企业等空缺岗位主要招聘应届高校毕业生等政策。目前各项工作均在有序推进中，促进高校毕业生就业的这场攻坚战还在持续打响。（王海滨）

(责编：李依环、温璐)