原标题：赴大美新疆百炼成钢

邵世昌是2021年新招募的大学生西部计划志愿者，8月7日，他到新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市萨尔胡松乡政府上岗服务。

谈起自己的岗位初体验，小伙子感觉相当不错。“一想到是在基层为人民做实事，我就觉得自己做的工作很有意义。”邵世昌说。

与邵世昌一样，自7月27日起，4400多名新招募的西部计划志愿者陆续进疆报到，加上续签的2400多名志愿者，2021-2022年度新疆西部计划实施规模超过6800人，为项目实施19年来之最。

志愿精神 薪火相传

在新疆，西部计划的历史可以追溯到2001年。那一年，研究生支教团的新疆第一棒从巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市开始传递，从此以后，薪火相传，脚步铿锵：

2003年，403名西部计划志愿者开启了新疆的“西部计划”元年；2011年西部计划服务新疆专项正式设立；2014年，西部计划“小白杨”地方项目应运而生……

不仅有从无到有的喜悦，更有从小到大的收获：新疆西部计划实施规模逐步扩大，志愿者数量由2003年的401人扩大到2020年的5631人，增长14倍。2021年，新疆西部计划地方项目实施规模扩大1000人，增长幅度为历年最高。

20多年来，一批又一批西部计划志愿者响应“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”的号召，通过志愿服务，为新疆社会稳定和经济发展作出了积极贡献，提供了源源不断的青年人才资源支撑。

基层一线 广阔舞台

刘鸿源服务于巴州且末县人民医院。2020年研究生毕业后，他放弃了高薪工作的机会，选择参加西部计划，并主动申请到巴州最艰苦的且末县。在医院，刘鸿源不仅出诊，还担任起科室的教学工作，将自己所学的中医理念与技术分享给同事。节假日，他会背上药箱，深入且末县的基层义诊。

董滋九毕业于四川美术学院，服务于巴州博湖县高级中学。每周六，他都会骑车十几公里到塔温觉肯乡的一对兄妹家，为他们辅导功课。每次，董滋九背包里的一沓卡纸、一盒彩笔都能为兄妹俩带来快乐。

新疆一直坚持突出基层导向，推动更多西部计划志愿者服务一线。2020-2021年度，全国项目岗位乡镇及以下单位占比为46.56%，地方项目岗位乡镇及以下单位占比为40.93%。2021-2022年度，全国项目新招募乡镇及以下单位占比达到71.21%，地方项目岗位新招募乡镇及以下单位占比达到60.15%。

严管厚爱 实践育才

张诚是团阿勒泰市委的挂职副书记，从市委组织部来团市委挂职后，就负责西部计划志愿者管理服务工作。

张诚原本以为，自己来自组织人事部门，干的还是“管理服务人的活”，应该不难。可真干下来，他才发现并不轻松。面对“怎么才能把西部计划志愿者管理服务好”这个问题，张诚回答得言简意赅：“严管厚爱，还有就是要真正把这些孩子当作自己的亲人、家人。”

“孩子们”，是新疆各级项目办对西部计划志愿者的“标准称呼”。新疆从自治区到县逐级建立西部计划项目办，并反复强调，各级项目办要真正建设成西部计划志愿者的“娘家”。

既然是“娘家人”，就要真正关心这些“孩子”。2021年春节，受新冠肺炎疫情影响，3605名西部计划志愿者留疆过年，团新疆区委紧急动员各级团组织，确保志愿者度过了一个快乐平安的春节；与此同时，全国5000多个在疆服务的西部计划志愿者家庭收到了团新疆区委寄送的慰问信和干果礼盒，让家长们放心、安心。

关心不仅体现为节假日的慰问，更有日常的机制作保障。新疆面向西部计划志愿者建立“导师带徒”机制，县级项目办联合服务单位为每名西部计划志愿者配备3名导师，从安全保障、能力成长、生活照顾3个方面全面加强对志愿者的联系和关心。

既然是“娘家人”，更要真正培养这些孩子，帮助他们不仅能在疆奉献，更能在疆成长、成才。去年下半年以来，团新疆自治区委以构建新时代西部计划志愿者管理培养服务工作体系为统揽，开始组织实施“西部计划工作提质增效三年行动”，力争经过3年努力，推动实现西部计划志愿者招募派遣规范化、管理服务制度化、培养成才体系化、实践成长品牌化、留疆发展多元化。

截至目前，团新疆区委印发了《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见》和《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》两个文件，发布了地（州、市）和县（市、区）西部计划量化评价标准，工作体系的制度框架初步成型。各级团组织正落实体系要求，通过强化岗前培训、注重日常培养、择优重点培养、大力选树典型等方式，用好“青马工程”“青年讲师团”等工作品牌，培养志愿者成长成才。

聚焦主业 为党育人

陈思远是2020年的西部计划志愿者，毕业于北京第二外国语学院。在来新疆前，他尚未入党。在大学当了4年学生干部的他说：“我还没有想好为什么入党。”

在团新疆区委西部计划办工作一年后，原本一心想出国留学的他选择了续签志愿者；并且向党组织两次递交入党申请书。谈起自己的变化，日常活泼善谈的他，变得羞涩而又严肃，“在团委、在西部计划办从事的工作让我找到了工作的意义，也找到了入党的意义”。

强化思想引领，推动西部计划志愿者争当党的青年政治骨干，一直是新疆各级团组织开展西部计划工作的一个重要着力方向。他们组织西部计划志愿者深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和2021年4月在清华大学考察时的重要讲话精神，引领广大西部计划志愿者不忘“到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去”的初心，把在边疆基层开展志愿服务作为践行总书记“立大志、明大德、成大才、担大任”嘱托的生动课堂。

他们建立健全西部计划志愿者团组织，把所有西部计划志愿者纳入团的组织体系进行管理、培养，在潜移默化中深化西部计划志愿者对党、团组织的归属感。他们组织开展“学党史、强信念、跟党走”主题教育、研读《习近平与大学生朋友们》等思想教育活动，持续深化西部计划志愿者的理论武装。他们大力开展推优入党，积极鼓励、全力支持西部计划志愿者在志愿服务期间加入党组织。

选优荐才 助力留疆

路海龙现任团新疆区委统战联络部副部长，2004年参加西部计划，2005年留在新疆青年杂志社工作，2020年选调到团新疆区委工作。谈及成长，路海龙谦虚地说，自己是“幸运”的，并且强调这份幸运缘于“西部计划”，“从志愿者成长为一名处级干部，在新疆娶妻生子，让我安下了心、扎下了根”。

17年来，路海龙见证了越来越多的西部计划志愿者扎根新疆：2003届志愿者黄晖，服务期满后留在了帕米尔高原上，在医疗一线践行悬壶济世的理想；2004届志愿者靳秀丽、于峰夫妇，结束服务期后读研深造，研究生毕业后二次进疆并扎根下来，他们说新疆是他们的福地，在这里有责任感、成就感和幸福感；2005届志愿者李进，扎根边疆，娶妻生子，他还将大学毕业后的弟弟、表弟带到新疆基层一线就业，实现了一人留疆、全家进疆……

据不完全统计，今年7月月底前结束服务期的志愿者，留疆就业的已有9949人。在新疆各级团组织的大力推动下，各地（州、市），县（市、区）出台了一系列鼓励留疆的政策。如巴州实施《“白天鹅”留才计划》，对暂未入行政事业编制，经事业岗等途径留在巴州，且签订5年服务协议的留疆志愿者，除正常工资外，5年内再给予每人共计5万元的经济补贴及住房优惠等政策。阿勒泰地区对历年留阿的557名西部计划志愿者进行梳理，列入组织部门人才库，并出台支持西部计划志愿者在阿勒泰地区就业创业的18条优惠政策。阿克苏地区、和田地区积极推动将西部计划与“内招生”工作衔接，使西部计划成为“内招生”的“预科班”；今年7月，阿克苏地区、和田地区分别推荐22名和17名服务期满且意愿留疆就业的西部计划志愿者入选新一年度的“内招生”。

西部计划工作在团新疆区委班子的心里“分量很重”。他们认为，新疆西部计划工作是共青团联合教育、财政、人社等部门共同组织实施的一项青年人才培养专项工程，是自治区人才工作的重要组成部分。

提及下一步工作方向，他们谈到，要进一步学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，推动西部计划工作更好地融入人才兴疆大战略；要进一步对标共青团为党育人的“主责”，抓实西部计划工作这一“主业”，围绕拴心留人，把成建制的西部计划志愿者队伍管好、用好、培养好；要在组织志愿者为新疆作贡献的同时，帮助他们夯实职业操守、增强从业能力、做好就业规划、厚植爱疆情感，带动更多的西部计划志愿者来疆服务、在疆成长、留疆就业、为疆代言，为新时代中国特色社会主义新疆建设贡献智慧和力量。

中青报·中青网记者 杜沂蒙

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