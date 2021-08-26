原标题：东城密云试点本市首批教师轮岗

昨天上午，北京市教育“双减”工作新闻发布会召开，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，新学期，本市将大面积、大比例推进干部教师轮岗交流。东城区、密云区为首批两个试点区，下一步，全市将有计划地逐步扩大试点，在今年年底前再启动六个区的干部教师轮岗交流试点。“一些区经过暑期的认真准备，很多的优秀校长、骨干教师、特级教师、正高级教师进行了区域内的合理流动，到了新的岗位，提供给孩子更优质的课程和教育服务。”李奕说。

教师交流要以最基本的教育周期为单位

交流轮岗的对象是谁？李奕表示，交流轮岗的对象是义务教育阶段公办学校校长（干部）教师。具体来说，在校长层面，交流轮岗的对象为公办学校正、副校长。凡是距离退休时间超过5年的，并且在同一所学校任职满6年的正、副校长原则上应进行交流轮岗。在教师层面，交流轮岗的对象为公办学校在编在岗教师。凡是距离退休时间超过5年的，并且在同一所学校连续工作6年及以上的教师，原则上均应进行交流轮岗。

李奕表示，干部教师交流要以最基本的教育周期为单位，比如至少是一学期、一学年，最好是一个成长周期，比如3年一个学段、小学的低年级学段、高年级学段等，保持教育供给的持续性和稳定性。

三个维度推进区域内校长教师轮岗

交流有哪些形式？李奕提到，主要形式包括区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗三个维度。主要包括两种类型：一是城区完善学区（教育集团）改革，着力推进跨学区（教育集团）交流轮岗。优化学区（教育集团等）结构，努力实现学区（教育集团等）区域内全覆盖（过去的以单一学校、班级为孩子提供服务的供给方式，调整为学区集团的供给，让孩子能够享受到更多的资源，见到更多的老师）。从缩小区域内校际差距的实际需要出发，在推进学区（教育集团等）内校际间师资均衡配置基础上，重点推进全区范围内义务教育学校校长交流轮换，区级以上骨干教师均衡配置，普通教师派位轮岗。二是远郊区全面推进交流轮岗。在全区范围内，推进义务教育学校校长交流轮换，区级以上骨干教师均衡配置，普通教师派位轮岗。

除此之外，在校际、集团之间，甚至区域之间，通过双师课堂等方式将优秀的老师、学科课程和作业布置向薄弱学校和地区输出，促进教育优质均衡。

在绩效工资分配中予以适当倾斜

如何做好保障？李奕强调，要充分考虑实际效果，干部教师交流轮岗是在原有教育改革和教师队伍建设基础上的有序流动，市级层面会加强统筹指导，区级层面根据区域实际，科学编制交流轮岗规划和计划，再具体落实到学校和教师。

还要切实加强保障，确保老师业务发展、学校服务质量提升、孩子的实际获得均有所收获，构建高质量教育体系。具体体现在，本市将义务教育学校校长教师参与交流轮岗和工作绩效作为校长职级晋升，教师专业技术职务评聘与晋升，区级及以上骨干教师评选、评优评先等方面工作条件之一。切实保障参加交流轮岗校长教师的工资待遇，在绩效工资分配中予以适当倾斜。

此外，本市将校长教师交流轮岗工作纳入市区教育工作督导评价范围，作为各区深化教师队伍建设改革、推进义务教育高水平优质均衡发展、全面提升教育质量督导评价重要指标。

年底前再启动六个区干部教师轮岗试点

北京青年报记者了解到，目前，本市已确定东城区、密云区为两个试点区，两区也已经在试点中积累了不少有益经验。下一步，全市将有计划地逐步扩大试点，在2021年年底之前，再启动六个区的干部教师轮岗交流试点。

李奕还提到，在推进新一轮试点的过程中，除了交流轮岗的比例、数量等外，本市更加关注交流轮岗之后，干部教师教育效益效能的发挥，特别是中央文件中提到的教研组、年级组的层面上优秀的干部教师流动起来之后，给教育教学带来的一系列变化，包括作业怎么留、在线答疑、家校沟通、考试评价的变化，以及孩子学习效益的同步提升，关注孩子的实际获得，扎实地推进义务教育向优质均衡方向发展。

(责编：温璐、郝孟佳)