原标题：纾解“妈妈们的焦虑”还需要再加把劲

在福建福州市乌山小学，课后古琴兴趣班的老师在指导学生练琴。新华社发

贵州贵阳市南明区望城街道绿苑社区“假日课堂”上，小朋友们正在老师的指导下进行素描石膏头像写生。赵松摄/光明图片

湖南邵东市青山村，留守儿童在展示制作的手工作品。毛辉摄/光明图片

在河北内丘县文化馆，小朋友在老师的指导下学习剪纸。新华社发

浙江长兴县太湖街道晨光社区儿童之家外，社区志愿者在课后托管时带领孩子们户外玩游戏。新华社发

【新闻调查·关注学生双减负4】

看到“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担）意见出台，北京学生家长窦静马上把它转发到朋友圈里，并配上发自内心的感慨：“太棒了！培训班，真的不想上了！”

“这些学科类培训班只适合有特长的孩子，因为总在拔高。我家这样的普通娃，能完成学校布置的作业，就可以了。”“双减”意见让窦静如释重负。

课外培训班，报还是不报？这是“双减”意见出台之前，长期困扰家长们的一个两难命题。就像在天平两端做选择，明知报班的弊端，但随着“报”的那端越来越沉，“不报”渐渐成了另类。而无论“报”与“不报”，焦虑都在家长心中不断蔓延。这样的焦虑，被半戏谑地称为“妈妈们的焦虑”，背后，是家长深深的无奈感与无力感。而这一次，“双减”意见出台，“校外培训热”退潮，学校及社会各界的举措与努力很快跟上，这一切，都让大家看到了新的转机与希望。

兴奋

这下好了，我和孩子都解放了

尽管女儿豆豆才上三年级，但上学期一开学，窦静还是给她报了数学、语文、英语三个校外培训班，“看到别人都在上，感觉自家孩子不上也不行”。

随着孩子年龄的增长，这种“被裹挟”的感觉，一步紧似一步。

女儿刚上一年级的时候，窦静以为把她送进小学，自己可以安心工作了。可没想到，这只是“更忙了”的开始。

第一次英语测试，豆豆就“露馅”了。老师没有公布成绩，只是在家长群里发了一条通知：满分同学共有10位，50分以下孩子的家长，请单独跟我联系。豆豆就是50分以下的学生之一。

豆豆是“零基础”入学，在全班属于极少数。随后豆豆发现，她的同学们都很忙。放学后，校门口总有举着“××培训班”牌子的老师把他们接走。

之后，窦静和孩子穿梭在各个培训班里，风雨无阻，休息日变成了最不能休息的日子。校内上完课，校外再拔高。可这样一来的结果却是：校内知识来不及巩固，校外提高变得“半生不熟”。

既如此，为什么不能停下来？

“看到别人都在上，自己哪能不上！万一落下了，考不了高分不说，还会影响孩子的自信。”窦静说。

“这下好了，我和孩子都解放了。”仔细揣摩了“双减”意见，窦静坚信，自己和孩子都是政策的受益者。

反思

刷那么多题，是对孩子学习能力的伤害

和窦静一样，对于“双减”意见出台，家长刘依的第一感觉，也是“长舒一口气”，焦虑情绪缓解了很多。

刘依的孩子虽然刚上小学，却“少年老成”，一会儿指挥刘依报班，一会儿督促她买校外题。

“孩子经常带回来同学上培训班、做补习题的消息。每次看着她一脸认真的样子，我都感觉好笑又心疼。”刘依说。

“不要跟风报不适合的班”，这个道理是北京家长李岩花了数万元才领悟到的。从“幼小衔接班”开始，她的儿子几乎所有“上班”的机会都没落下。她检查作业时发现，刚上二年级的孩子已经开始学习奥数中经典的“鸡兔同笼”“过河”等问题了。

李岩发现，孩子做题总是很快，且方法简单，有时候只用一步就解出来了，她都不太想得明白。

“鸡和兔子一个两只脚，一个四只脚，吹一声哨让它们各抬起一只脚，吹两声哨鸡就没脚站着了嘛，剩下的脚都是兔子的。”儿子给她讲得头头是道。

起初，看到儿子竟然会用奥数方法解题，李岩特别开心。但她很快发现，把鸡和兔子换成另外两种动物，儿子就不会做了。

“‘过河问题’也是，如果题目里有船夫，他就不会了。”李岩回忆说，“当时，培训班给我的解释是：还是题目做得少。他们甚至反问我，‘1+1’他为什么不会忘？还说，只要做多了，自然就记住了。”

然而，培训班的回答却让她感到害怕，想到“题海”浩瀚，孩子以后要在其中浮浮沉沉，就觉得“眼前都是迷雾，找不到出口”。

渐渐地，李岩开始留意并反对校外培训机构的“套路化”学习。“这不是学习，而是在‘练手艺’，有什么实际意义呢？”

太多事实证明，过度培训、重复操练、机械刷题，既违背基本教育规律，也不利于学生身心健康成长。“学习要有思考，是知识不断内化的过程。做那么多习题，上那么多课，把知识变成‘肌肉记忆’，这是对孩子学习能力的伤害。”李岩说。

矛盾

心中升腾起新希望，但真正“安心”尚待时日

“双减”政策出台后，各地纷纷制定具体措施、拿出切实行动。家长们发现，以前“只能盼、不敢想”的很多愿望正在逐渐走向现实。

8月17日，北京市举行新闻发布会，为新学期“双减”政策落地制定了详细“计划表”。一方面紧抓“校外”，不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，对现有学科类培训机构重新审核登记，并严格控制学科类培训时间，规范培训服务行为，强化经营活动监管，严禁资本化运作，加强校外培训广告管理；一方面发力“校内”，要求学校有效减轻学生过重作业负担、提高课后服务水平，并准备拿出真招实策缩小校际差异、扩大优质教育资源覆盖面。

此外，河南省集中整治校外培训机构不公平格式条款，规范其经营行为；太原市暂停全市面向中小学生的学科类校外培训机构线下培训活动……为孩子减轻负担、还童年快乐本色的努力，在全国各地积极开展。

在这样的“阳光”之下，带着孩子去公园踢球、玩游戏，尽享假日美好，成了很多家长的选择。

但是，更多的考虑仍然存在。

家长李岩表示，不想完全放弃课外培训班。孩子英语方面有特长，学校的课程对她来说“吃不饱”。只要孩子乐意，假期结束后，还想让她继续上英语培训班，“在政策许可的范围内去，找合规的培训班。既不像以前那样占孩子太多时间，也做一些有益的知识补充”。

犹豫再三，家长郑芸也决定，继续让小孩在培训班学下去。她的孩子从3岁开始学英语和数学，今年9月进入小学，正在参加“小早培”考试。“孩子前期基础已经打得很好，相当于三年级上册的学生水平。现在放弃，实在可惜。”

“鸡娃群”里的一场风波，也让窦静的喜悦打了些折扣。

“培训班都退费了，可以享受快乐童年了。”窦静在群里发出这些文字后，一位妈妈给她发来私信，劝她“长点心”：“只要高考还在，以后总会有人上清华北大，有人上‘蓝翔’。”还有一位妈妈说：“这个群还是以孩子上培训班的为主，不想参加的就自动退出吧。”

更多家长虽然也像窦静一样欢欣期待，却在群里道出了自己的疑虑——自家孩子停止刷题，如果别人家的继续刷，自家孩子岂不是要被落下？校外培训机构明着不让补课了，家长却收到了“名师上门一对一”电话和“私人定制辅导”短信，更加激烈的“内卷”会不会从公开走向隐秘？没有培训机构“助力”，普通校的孩子是不是会被重点校的孩子越落越远？

“双减”意见来了，与心中升腾的新希望相伴随，“妈妈们的焦虑”暂时还没有彻底消除。

将“双减”意见落到实处，让“妈妈们”真正安下心来，需要全社会都来加把劲儿。（记者 陈鹏 姚晓丹）

(责编：温璐、郝孟佳)