原标题：河南省高校、中高风险地区中小学暂定9月15日之前不返校

发布会现场。人民网 记者王玉兴

人民网郑州8月22日电（王玉兴、程明辉）8月22日上午，记者从“河南省新冠肺炎疫情防控”第六十三场新闻发布会上了解到，全省高校、中高风险地区中小学暂定9月15日之前不返校，综合考虑疫情防控、灾后重建、生源分布等因素，在“全面评估、确保安全”的前提下，审慎研判返校开学时间。

为了落实教育部和省委工作要求，稳妥推动全省学校返校开学，河南在总结去年疫情防控经验做法的基础上，提出了“六个不得返校”安全底线和“十个落实”开学清单。

“六个不得返校”包括：一是学校仍属中高风险区的不得返校，二是疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的不得返校，三是不能满足防控技术方案要求没有落实一院一校、一院多校协作体系的不得返校，四是没有完善应急预案且没有开展应急演练的不得返校，五是防疫物资储备不到位的不得返校，六是灾后校舍安全没有保证的不得返校。

“十个落实”是：平安开学条件落实、组织领导强化落实、防控责任明确落实、联防联控机制落实、师生信息精准落实、防控制度全面落实、防控物资储备落实、防控设施完善落实、应急预案演练落实、风险评估安全落实。

另外，河南省教育厅马上下发《2021年秋季学期开学疫情防控工作方案》《高等学校（含省属中职学校）2021年秋季学期返校开学实施方案》《中小学（含市县属中职学校、幼儿园）2021年秋季学期返校开学实施方案》，对秋季开学工作进行全面安排和部署。

河南省教育厅总督学李金川介绍，河南省“高校、中高风险地区中小学暂定9月15日之前不返校”，综合考虑疫情防控、灾后重建、生源分布等因素，在“全面评估、确保安全”的前提下，审慎研判返校开学时间。

中小学校根据“一地一策”“市定省批”要求，按照“高三包括市县属中职学校毕业年级先开学，初三次之，中小学包括市县属中职学校其他年级再次之，幼儿园最后”的原则，分批分期返校开学，具体开学时间由各省辖市教育专班研究，并报属地疫情防控指挥部同意后，按程序上报省教育专班核准后实施。

高等学校包括省属中职学校根据“一校一案”“市定省批”要求，视疫情防控情况及时研判返校开学时间，报属地省辖市疫情防控指挥部同意后，按程序上报省教育专班核准后实施，并提前向社会公布。关于留学生返校开学安排，目前仍在境内的外籍师生的返校工作与国内师生同步进行，在境外的国际学生在未接到通知之前不得提前返校。港澳台师生参照执行。

(责编：温璐、郝孟佳)